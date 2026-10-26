Allemagne: l'amélioration du climat des affaires conforte le scénario de reprise

Le moral des entrepreneurs en Allemagne a poursuivi sa remontée en octobre, contrairement aux attentes, signe que la reprise de la première économie européenne se poursuit, selon un baromètre publié lundi.

( AFP / JENS SCHLUETER )

L'indice du climat des affaires de l'institut Ifo, très suivi par les entreprises, s'est élevé à 90,2 points en octobre, après 89,9 en septembre, tandis que le consensus sondé par Factset tablait sur un tassement de l'indice d'un dixième de point sur un mois.

Il s'agit de la sixième hausse mensuelle consécutive de l'indicateur, à son plus haut niveau depuis mai 2023.

"La reprise de l'activité économique se poursuit", a commenté Clemens Fuest, président de l'institut munichois, dans un communiqué.

L'amélioration est surtout venue de l'industrie manufacturière, où l'indicateur a "nettement progressé", souligne-t-il.

Pour la première fois depuis plus de trois ans, les industriels ont porté un jugement positif à la fois sur leur situation actuelle et sur leurs perspectives.

Le climat a en revanche légèrement reculé dans les services, malgré un regain d'optimisme pour les mois à venir, les prestataires informatiques tirant leur épingle du jeu.

Après une probable stagnation lors du troisième trimestre, l'économie devrait rebondir au quatrième trimestre, portée par une amélioration du climat des affaires, écrivait mercredi dernier la Banque fédérale d'Allemagne.

Certains économistes restent toutefois prudents. Jens-Oliver Niklasch, de la banque LBBW, observe que les "vents contraires" pesant sur l'économie se sont de "nouveau renforcés", citant les prix élevés du pétrole et du gaz, le ralentissement des commandes et "un nouveau risque baissier apparu en France, partenaire commercial clé de l'Allemagne".

L'économie allemande a jusqu'ici relativement bien résisté aux répercussions du conflit au Moyen-Orient, conduisant le gouvernement à relever récemment sa prévision de croissance à 1,3% pour 2026.