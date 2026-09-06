Allemagne-L'AfD vise une victoire historique en Saxe-Anhalt

par Miranda Murray

Les électeurs de Saxe-Anhalt, Land de l'est de l'Allemagne, sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin régional lors duquel "Alternative pour l'Allemagne" (AfD) espère devenir le premier parti d'extrême droite à accéder au pouvoir au niveau régional depuis la Seconde guerre mondiale.

Mené par sa populaire tête de liste en Saxe-Anhalt - Ulrich Siegmund, 35 ans - l'AfD est crédité de plus de 40% d'intentions de vote dans le Land, avec une avance de 10 à 15 points sur la CDU, au pouvoir aux côtés du Parti social-démocrate (SPD) et du Parti libéral-démocrate (FDP).

Le scrutin est suivi de près par le gouvernement de Friedrich Merz alors que l'ampleur du soutien national au parti d'extrême droite a mis en évidence la transformation du paysage politique allemand depuis la création de l'AfD en 2013.

Obtenir une majorité absolue est un obstacle difficile à surmonter dans le système électoral allemand, conçu en partie pour favoriser les gouvernements de coalition et empêcher qu'un seul parti ne gouverne seul.

Si l'AfD ne parvient pas à obtenir la majorité absolue, un gouvernement dirigé par la CDU, sous la houlette du ministre-président sortant Sven Schulze, est le scénario le plus probable, même si la composition exacte d'une éventuelle coalition dépendra des partis qui y participeront.

Le scrutin de dimanche pourrait être suivi de plusieurs semaines de négociations de coalition.

L'AFD "NE PEUT PLUS ÊTRE ARRÊTÉ"

Pour l'AfD, le scrutin de dimanche est une étape décisive vers son ambition nationale, remporter les prochaines élections fédérales allemandes en 2029.

"Quelle que soit l'issue du scrutin de demain, nous sommes déjà entrés dans l'histoire", a dit Ulrich Siegmund samedi soir lors d'un ultime événement de campagne.

"Car ce que nous avons commencé ici en Saxe-Anhalt, ce qui est en train de se propager à travers l'Allemagne, ne peut plus être arrêté", a-t-il affirmé.

Sans majorité absolue, il serait toutefois difficile pour l'AfD - qui a été classé comme un parti "extrémiste d'extrême droite" par les services de sécurité allemands - d'entrer au gouvernement.

Les résultats préliminaires sont attendus dimanche aux alentours de 18h00 (16h00 GMT).

(version française Camille Raynaud)