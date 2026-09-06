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Allemagne-L'AfD largement en tête en Saxe-Anhalt, selon les premières estimations
information fournie par Reuters 06/09/2026 à 18:59
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(Actualisé avec résultats)

par Miranda Murray

"Alternative pour l'Allemagne" (AfD) est arrivé largement en tête des élections régionales dimanche en Saxe-Anhalt avec plus de 44% des voix selon des sondages à la sortie des urnes, devenant le premier parti d'extrême droite à accéder aux portes du pouvoir au niveau régional depuis la Seconde Guerre mondiale.

Mené par son populaire chef de file dans ce Land de l'est de l'Allemagne, Ulrich Siegmund, âgé de 35 ans, l'AfD a recueilli 44,5 % des suffrages, loin devant les conservateurs du chancelier Friedrich Merz (18,5 %). Les sociaux-démocrates et les Verts ont franchi le seuil minimal pour entrer au Parlement régional, d'après un sondage de la chaîne ARD.

"Nous avons marqué l'histoire de ce pays", a déclaré Ulrich Siegmund, dont les meetings de campagne ont attiré des milliers de personnes et qui a affirmé à maintes reprises qu'une victoire en Saxe-Anhalt constituerait une première étape vers la conquête du pays lors des élections fédérales prévues en 2029.

Si la capacité de l'AfD à former un gouvernement reste incertaine, ce résultat constitue une avancée majeure pour le parti dans sa quête du pouvoir national et un revers pour la coalition gouvernementale du chancelier Merz.

Le taux de participation s'est élevé à environ 76%, un niveau bien supérieur à celui habituellement observé lors d'élections régionales en Allemagne.

L'issue du scrutin pourrait dépendre de la capacité du parti populiste de gauche BSW — potentiel partenaire de coalition pour l'AfD — à franchir lui aussi le seuil nécessaire pour avoir des élus, les sondages le situant juste au-dessus ou juste en dessous de cette limite.

La coprésidente de l'AfD, Alice Weidel, a salué un résultat "historique" à même de donner au parti un mandat clair pour gouverner.

Le ministre-président sortant, Sven Schulze, a félicité l'AfD qui devient, a-t-il reconnu, la première force politique de la région.

Si l'AfD ne parvient pas à gouverner seule, les partis traditionnels pourraient former un "cordon sanitaire" et enclencher un long processus visant à écarter du pouvoir une formation visée par une enquête des services de renseignement intérieur allemands pour extrémisme de droite.

Environ 1,7 million d'électeurs étaient appelés à déposer leur bulletin dans l'urne avant 18h00 (16h00 GMT).

La portée de cette élection dépasse le cadre régional en raison du soutien croissant dont jouit l'AfDau niveau national depuis sa création en 2013, sur fond d'impopularité du gouvernement dirigé par Friedrich Merz.

(Version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey et Elizabeth Pineau)

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