Allemagne: l'aéroport de Munich à nouveau fermé après une nouvelle alerte aux drones

Un avion de la compagnie aérienne EasyJet parmi d'autres immobilisés à l'aéroport international de Munich, dans le sud de l'Allemagne, tôt le matin du 4 octobre 2025 ( AFP / Michaela STACHE )

L'aéroport de Munich a fermé pour la deuxième nuit consécutive vendredi après une nouvelle alerte aux drones, Berlin dénonçant la "menace" que font peser ceux-ci sur la sécurité du pays.

Ce type d'incidents se multiplie en Europe, les membres de l'UE soupçonnant la Russie d'être à l'origine de ces survols de sites sensibles.

Après un premier incident la nuit précédente, l'aéroport bavarois a indiqué avoir "suspendu préventivement jusqu'à nouvel ordre" ses opérations aériennes à partir de 21H30 (19H30 GMT) vendredi "en raison d'observations de drones non confirmées".

Si la présence de drones en début de soirée n'a toujours pas été formellement attestée à ce stade, "deux identifications simultanées de drones par des patrouilles de police ont eu lieu peu avant 23H00 (21H00 GMT) autour des pistes Nord et Sud", a indiqué un porte-parole de la police à l'AFP.

Vingt-trois vols qui devaient atterrir à Munich ont été déroutés et 12 annulés, et 46 vols au départ de l'aéroport bavarois ont été annulés ou reportés, affectant 6.500 passagers au total, a précisé l'aéroport, disant espérer une reprise du trafic à 05H00 samedi (03H00 GMT).

Des passagers dorment sur des matelas gonflables posés à même le sol tandis que d'autres font la queue à côté d'eux à l'aéroport international de Munich, dans le sud de l'Allemagne, tôt le matin du 4 octobre 2025 ( AFP / Michaela STACHE )

Des lits de camp et des victuailles ont été proposés aux passagers contraints de passer la nuit sur place, a-t-il ajouté.

Deuxième aéroport d'Allemagne, l'aéroport de Munich est le plus important de l'UE à être contraint de suspendre ses opérations, après des incidents similaires à Copenhague et Oslo notamment.

Sa première fermeture dans la nuit de jeudi à vendredi avait entraîné l'annulation de plus de 30 vols, avec près de 3.000 passagers bloqués et pris en charge sur place.

Le trafic avait repris à l'aube vendredi avant cette nouvelle interruption dans la soirée.

L'Allemagne célébrait vendredi sa fête nationale, qui commémore l'intégration de la République démocratique d'Allemagne née à l'époque soviétique à la République fédérale en 1990.

- "Abattre les drones" -

Plusieurs appareils avaient été formellement identifiés jeudi soir notamment à Erding, où l'armée dispose d'un aérodrome près de Munich, puis au-dessus de l'aéroport civil de la capitale bavaroise.

La police avait déployé des hélicoptères sans toutefois être en mesure de quantifier précisément, de donner le type ou d'intercepter ces appareils.

Le ministre de l'Intérieur allemand Alexander Dobrindt a dénoncé vendredi auprès du journal Bild une "menace". "A partir de maintenant, il faut abattre les drones au lieu d'attendre", a-t-il martelé.

Le gouvernement du chancelier Friedrich Merz doit à cette fin débuter mercredi la révision des lois sur la sécurité aérienne. Jusqu'à présent seule la police, et non l'armée, a le droit d'abattre des drones.

D'autres aéroports européens, au Danemark, en Norvège et en Pologne, ont récemment suspendu des vols en raison de la présence de drones non identifiés ( AFP / John MACDOUGALL )

D'autres aéroports européens, au Danemark, en Norvège et en Pologne, ont récemment suspendu des vols en raison de la présence de drones non identifiés.

Plusieurs pays dont la Roumanie, qui a également subi une intrusion, ainsi que l'Estonie, pays frontalier de la Russie où l'Otan a intercepté le mois dernier trois avions de combat russes, ont pointé du doigt Moscou, qui a rejeté les accusations.

Début septembre, la Pologne avait dénoncé l'incursion de 19 drones dans son espace aérien, incriminant elle aussi la Russie.

Au Danemark, l'aéroport de la capitale Copenhague a dû être fermé le 22, et d'autres aéroports ainsi qu'une base militaire dans le pays ont été survolés par des drones le 25.

L'origine des appareils reste inconnue, mais les autorités danoises chargent également Moscou.

Ces récents incidents ont mis en évidence les lacunes de l'arsenal de l'Otan face à cette nouvelle menace.

Jeudi, les 27 Etats membres de l'UE se sont réunis dans la capitale danoise à ce sujet et ont évoqué la mise en place d'un "mur" antidrones.