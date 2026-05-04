Allemagne-Deux morts dans un incident impliquant une voiture à Leipzig-police

Deux personnes ont été tuées lundi à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, dans un incident impliquant une voiture, a rapporté la police locale.
Le site d'informations Focus Online a auparavant fait état de plusieurs blessés.
On ignore pour l'heure les circonstances de l'incident. L'Allemagne a été le théâtre de plusieurs attaques à la voiture-bélier ces dernières années.
(Reportage Tom Sims, version française Sophie Louet)
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