Allemagne-Deux morts dans un incident impliquant une voiture à Leipzig-police

Deux personnes ont été tuées lundi à Leipzig, dans l'est de l'Allemagne, dans un incident impliquant une voiture, a rapporté la police locale.

Le site d'informations Focus Online a auparavant fait état de plusieurs blessés.

On ignore pour l'heure les circonstances de l'incident. L'Allemagne a été le théâtre de plusieurs attaques à la voiture-bélier ces dernières années.

(Reportage Tom Sims, version française Sophie Louet)