Allemagne: Dégradation plus forte que prévu du moral des investisseurs en août
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 12:38

Le soleil se couche derrière la skyline de Francfort

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est dégradé plus rapidement que prévu depuis le début du mois août dans un contexte de déception généralisée au sujet de l'accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE) et de contraction de la première économie d'Europe.

L'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew montre que l'indice du sentiment économique est ressorti à 34,7 points, contre 52,7 points en juillet.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur 39,8 points.

"Les experts des marchés financiers sont déçus par l'accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis", note le président du Zew, Achim Wambach.

Washington a conclu le mois dernier un accord-cadre sur les droits de douane avec l'Union européenne qui impose des surtaxes de 15% sur la plupart des produits en provenance du bloc communautaire.

La mauvaise performance de l'économie allemande au deuxième trimestre a également contribué à la dégradation du moral des investisseurs, a ajouté Achim Wambach.

L'économie allemande s'est contractée de 0,1% au deuxième trimestre, la demande des Etats-Unis ayant ralenti après des mois d'achats massifs en prévision de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains.

La perception des conditions économiques actuelles s'est également dégradée plus qu'attendu, passant de -59,5 en juillet à -68,6 en août, contre un consensus à -65,0.

(Maria Martinez à Berlin, Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

