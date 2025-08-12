 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Dégradation du moral des investisseurs en août
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 11:14

Le soleil se couche derrière la skyline de Francfort

Le soleil se couche derrière la skyline de Francfort

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est dégradé plus rapidement que prévu depuis le début du mois août, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Son indice est ressorti à 34,7 points, contre 52,7 points en juillet, tandis que le consensus Reuters prévoyait 39,8 points.

La perception des conditions économiques actuelles s'est également dégradée plus qu'attendu, passant de -59,5 en juillet à -68,6 en août, contre un consensus à -65,0.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Photomontage créé le 5 juin 2025 montrant les présidents chinois Xi Jinping et américain Donald Trump ( POOL / Evgenia Novozhenina )
    Droits de douane: Trump prolonge de 90 jours la trêve avec Pékin
    information fournie par AFP 12.08.2025 11:54 

    Le président américain Donald Trump a décidé de prolonger de 90 jours la détente avec Pékin sur le front des droits de douane, à quelques heures de la fin théorique de cette trêve entre les deux puissances. Le chef de l'Etat a signé lundi soir un décret pour officialiser ... Lire la suite

  • ( AFP / JOHN MACDOUGALL )
    Allemagne: les droits de douane plombent le moral des investisseurs en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 12.08.2025 11:54 

    Le moral des investisseurs allemands a rechuté en août après trois mois consécutifs de hausse, plombé par les droits de douane américains et par la faiblesse de l’économie allemande au deuxième trimestre, selon le baromètre mensuel de l'institut économique ZEW ... Lire la suite

  • Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    Trump déploie des militaires de la Garde nationale à Washington
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 11:50 

    Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle des autorités fédérales et y déployer la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents".

  • Le président américain Donald Trump entouré par le ministre de la Défense, Pete Hegseth, et la ministre de la Justice, Pam Bondi, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche sur le maintien de l'ordre à Washington, le 11 août 2025 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Trump déploie les militaires de la Garde nationale pour "nettoyer" Washington
    information fournie par AFP 12.08.2025 11:46 

    Donald Trump a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre dans la capitale Washington sous le contrôle de son administration et y déployer des militaires de la Garde nationale, des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit "envahie par des gangs violents" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank