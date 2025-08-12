information fournie par Reuters • 12/08/2025 à 11:14

Allemagne: Dégradation du moral des investisseurs en août

Le soleil se couche derrière la skyline de Francfort

Le moral des investisseurs en Allemagne s'est dégradé plus rapidement que prévu depuis le début du mois août, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques Zew.

Son indice est ressorti à 34,7 points, contre 52,7 points en juillet, tandis que le consensus Reuters prévoyait 39,8 points.

La perception des conditions économiques actuelles s'est également dégradée plus qu'attendu, passant de -59,5 en juillet à -68,6 en août, contre un consensus à -65,0.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)