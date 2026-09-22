 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Cinq instituts relèvent leurs prévisions de croissance pour 2026 et 2027
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 11:56
Ajouter Boursorama à vos sources

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache le quartier financier.

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache le quartier financier.

Les ‌principaux instituts économiques allemands ont revu à la ​hausse leurs prévisions de croissance pour la première économie européenne, tant pour 2026 que pour ​2027, ont déclaré des sources à Reuters.

L'économie allemande devrait ​connaître une progression de 1,3% ⁠en 2026, contre une prévision antérieure de ‌0,6%, ont précisé ces sources.

Pour 2027, les instituts prévoient une croissance de ​1,1%, contre ‌une prévision antérieure de 0,9%, ont-elles ⁠ajouté.

Ces prévisions sont le fruit d'un travail conjoint mené par le WI, l'Ifo, l'IfW, l'IWH ⁠et le DIW.

Le ‌quotidien économique allemand Handelsblatt a été ⁠le premier à publier ces perspectives ‌lundi.

La morosité de l'économie allemande a ⁠été un thème central lors des récentes ⁠élections régionales ‌qui se sont tenues dans le pays ce ​mois-ci, au cours ‌desquelles l'extrême droite et l'extrême gauche ont enregistré des progrès significatifs.

Dans ​son rapport mensuel publié lundi, la Bundesbank indiquait que la première économie ⁠de la zone euro avait perdu de son élan au cours de l'été mais qu'elle devrait se redresser d'ici la fin de l'année.

(Reportage Klaus Lauer; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank