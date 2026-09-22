Allemagne: Cinq instituts relèvent leurs prévisions de croissance pour 2026 et 2027

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache le quartier financier.

Les ‌principaux instituts économiques allemands ont revu à la ​hausse leurs prévisions de croissance pour la première économie européenne, tant pour 2026 que pour ​2027, ont déclaré des sources à Reuters.

L'économie allemande devrait ​connaître une progression de 1,3% ⁠en 2026, contre une prévision antérieure de ‌0,6%, ont précisé ces sources.

Pour 2027, les instituts prévoient une croissance de ​1,1%, contre ‌une prévision antérieure de 0,9%, ont-elles ⁠ajouté.

Ces prévisions sont le fruit d'un travail conjoint mené par le WI, l'Ifo, l'IfW, l'IWH ⁠et le DIW.

Le ‌quotidien économique allemand Handelsblatt a été ⁠le premier à publier ces perspectives ‌lundi.

La morosité de l'économie allemande a ⁠été un thème central lors des récentes ⁠élections régionales ‌qui se sont tenues dans le pays ce ​mois-ci, au cours ‌desquelles l'extrême droite et l'extrême gauche ont enregistré des progrès significatifs.

Dans ​son rapport mensuel publié lundi, la Bundesbank indiquait que la première économie ⁠de la zone euro avait perdu de son élan au cours de l'été mais qu'elle devrait se redresser d'ici la fin de l'année.

(Reportage Klaus Lauer; version française Diana Mandiá, édité ​par Augustin Turpin)