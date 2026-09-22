Allemagne: Cinq instituts relèvent leurs prévisions de croissance pour 2026 et 2027

Un bus à deux étages passe devant la ligne d'horizon de Francfort, où se détache le quartier financier.
Les principaux instituts économiques allemands ont revu à la hausse leurs prévisions de croissance pour la première économie européenne, tant pour 2026 que pour 2027, ont déclaré des sources à Reuters.
L'économie allemande devrait connaître une progression de 1,3% en 2026, contre une prévision antérieure de 0,6%, ont précisé ces sources.
Pour 2027, les instituts prévoient une croissance de 1,1%, contre une prévision antérieure de 0,9%, ont-elles ajouté.
Ces prévisions sont le fruit d'un travail conjoint mené par le WI, l'Ifo, l'IfW, l'IWH et le DIW.
Le quotidien économique allemand Handelsblatt a été le premier à publier ces perspectives lundi.
La morosité de l'économie allemande a été un thème central lors des récentes élections régionales qui se sont tenues dans le pays ce mois-ci, au cours desquelles l'extrême droite et l'extrême gauche ont enregistré des progrès significatifs.
Dans son rapport mensuel publié lundi, la Bundesbank indiquait que la première économie de la zone euro avait perdu de son élan au cours de l'été mais qu'elle devrait se redresser d'ici la fin de l'année.
(Reportage Klaus Lauer; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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