Allemagne-Baisse inattendue du climat des affaires en décembre

Drapeau allemand au sommet du bâtiment du Reichstag à Berlin
Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en décembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.
Son indice du climat des affaires a baissé à 87,6 points ce mois-ci, contre 88,0 (révisé) en novembre.
Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une légère hausse de l'indice à 88,2.
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
