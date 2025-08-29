Alimentation ultra-transformée: des effets néfastes sur la fertilité et le métabolisme des hommes, selon une étude

Une personne fait ses courses dans un supermarché à New York le 13 juillet 2022 ( AFP / ANGELA WEISS )

Quelle que soit la quantité de calories ingérées, une alimentation ultra-transformée a des effets délétères notamment sur la fertilité et la santé cardio-métabolique des hommes, conclut une récente étude clinique.

"La consommation d'aliments ultra-transformés en soi, indépendamment d'un apport calorique excessif, est néfaste pour la santé humaine", montre notamment ce travail publié jeudi dans la revue américaine Cell Metabolism et coordonné par Romain Barrès, chercheur à l’Institut de pharmacologie moléculaire et cellulaire de Sophia Antipolis (Inserm, CNRS et université Côte d’Azur), en France.

A l'échelle mondiale, la consommation d'aliments ultra-transformés a bondi, et un nombre croissant d'études épidémiologiques a pointé sa forte corrélation avec un risque élevé de maladies chroniques (obésité, diabète, affections cardiovasculaires...), de cancers, de troubles mentaux, soulignent les auteurs de l'étude randomisée (avec répartition aléatoire des participants).

Jusqu'ici, seules trois études cliniques, suivant un processus similaire à l'évaluation de médicaments, avaient cherché à évaluer l'effet direct de cette alimentation sur la santé et montré qu'elle entraînait une surconsommation calorique par rapport à une alimentation peu transformée.

Pour cette nouvelle étude, 43 hommes de 20 à 35 ans, en bonne santé, divisés en deux groupes, ont suivi deux régimes successifs, avec une pause de trois mois entre les deux: l'un riche en aliments ultra-transformés, l'autre reposant sur des produits peu ou non transformés, pendant trois semaines.

Un sous-groupe a reçu les deux régimes, identiques en calories, en quantité modérée, adéquate pour leur âge, leur poids et leur niveau d'activité physique, l'autre les deux régimes en excès de calories de 500 kcal quotidiennes.

Des prises de sang, analyses de sperme et autres mesures (poids, cholestérol...) étaient régulières.

Dans ses résultats notables, l'étude établit un impact sur la fertilité du régime ultra-transformé: chute de l'hormone stimulant la production de spermatozoïdes (FSH) et de la testostérone chez la plupart des participants, baisse du nombre de spermatozoïdes mobiles.

Des polluants présents dans les aliments ultra-transformés, aux effets de perturbateurs endocriniens, pourraient notamment jouer un rôle, jugent les chercheurs.

Autre enseignement: en trois semaines, "la consommation d'aliments ultra-transformés par rapport à celle d'aliments non transformés a entraîné une prise de poids de 1,4 kg et 1,3 kg respectivement dans les groupes ayant un apport calorique adéquat et excessif", principalement en masse graisseuse.

Les individus ayant réduit le niveau de transformation de leur alimentation ont notamment perdu du poids.

Les chercheurs reconnaissent des limites à leur étude: les participants n'ayant pas été hospitalisés, la mesure de leur apport énergétique reposait sur leurs déclarations, et la durée courte des régimes, trois semaines, peut "avoir induit des réponses aiguës", dont un niveau inflammatoire qui aurait pu se stabiliser avec le temps.