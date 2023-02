Alimentation : quand le Nutri-Score va à l'encontre du bon sens

Le Nutri-Score est-il contre-productif ? Selon La Croix , le baromètre qui classe les aliments de A à E - et de vert au rouge - grâce à plusieurs critères n'est pas adapté. Cécile Bétry, médecin et chercheuse en nutrition à l'université Grenoble Alpes, explique : « Aujourd'hui, la plupart de nos connaissances en nutrition sont imprécises et fondées sur des impressions plus que sur des données scientifiques ».

Ainsi, ce qui est valable pour une personne, ne l'est pas forcément pour une autre, souligne la chercheuse, « d'où la difficulté de trouver des messages de santé publique ou des outils valables pour tout le monde ». Un constat partagé par le co-créateur même du Nutri-Score, Serge Hercberg, également épidémiologiste et nutritionniste : « L'idéal serait de prendre en compte les aliments dans toutes leurs dimensions, y compris en matière de procédures industrielles, d'usage de pesticides, d'additifs, de substances chimiques sur les emballages, mais c'est impossible dans un seul algorithme ».

Une nouvelle version plus sévère

Hercberg propose également une nouveauté : « un bandeau noir qui entourerait le Nutri-Score » pour les aliments ultra-transformés, parfois bien notés, malgré leurs composants parfois mauvais pour la santé. Ce qui reste certain, c'est que le système va être rénové, et renforcé, en

