Alimentation : "La France est la championne des prix bas, ça tue l’agriculture", s'insurge Christiane Lambert

La présidente de la FNSEA a signalé qu'une pénurie de lait est envisagée à l'automne à cause de la canicule et de la sécheresse.

( AFP / FRED TANNEAU )

Invitée sur Europe 1, jeudi 11 août, Christiane Lambert a confié craindre que les producteurs de lait mettent la clé sous la porte à cause de la sécheresse qui frappe la France. Selon la présidente de la FNSEA, les fortes chaleurs ont affecté le rendement des cultures et réduit les stocks de fourrage qui permettent de nourrir le bétail. Elle a signalé qu'une pénurie de lait se profile à l'automne.

"Les agriculteurs qui souffrent de la sécheresse ont besoin d'être aidés, avec quelques centimes en plus. On voit du lait premier prix dans les magasins. Est ce que vous pensez que nos éleveurs ont des vaches premier prix ?", a interrogé Christiane Lambert. "On a des vaches qui produisent du lait, donc offrir du lait, proposer du lait aux clients à 70 ou 71 centimes, € et 43 centimes si on achète trois packs de lait , comme je l'ai vu il y a quinze jours chez un distributeur et avec un industriel, c'est scandaleux !", a-t-elle poursuivi.

Les prix bas "tuent l'économie"

Christiane Lambert a comparé les prix pratiqués en France avec ceux pratiqués en Allemagne. "Le lait y est vendu à 99 centimes voir 1 euro. Et donc les producteurs sont payés plus cher . Pourquoi la France est-elle la championne des prix bas ? Ça tue l'agriculture française, ça tue l'économie. Et l'industrie agroalimentaire est le premier secteur employeur de main d'œuvre en France. Il risque de souffrir aussi", a-t-elle signalé.

Carte de France métropolitaine localisant les restrictions d'eau et les zones concernées par des arrêtés préfectoraux, au 9 août ( AFP / )

Concernant la sécheresse, mardi 9 août, Christiane Lambert avait expliqué que la France n'avait "jamais connu une crise d'une telle ampleur" . "Il y a eu un hiver très sec, un printemps très chaud, un été chaud et des canicules qui durent. C'est la pire des choses pour les plantes à l'extérieur", avait souligné la présidente de la FNSEA.