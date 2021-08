Alimentation, hérédité, sport... Sept idées reçues sur l'arthrose

Au fil du temps, l'arthrose détruit le cartilage. En France, cette maladie articulaire touche dix millions de personnes. Aujourd'hui, les médicaments parviennent à réduire la douleur, mais pas encore à enrayer la progression de la maladie. Au quotidien, certains gestes peuvent limiter les dégâts, mais gare aux conseils qui circulent, parfois sans aucun fondement.

Le Pr Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie de l'hôpital Saint-Antoine (Paris) et chef d'équipe Inserm CDR « pathologies articulaires associées aux maladies métaboliques et à l'âge », répond aux idées reçues.

Toutes les articulations peuvent être touchées par l'arthrose

Vrai. Toutes les articulations peuvent être touchées, mais certaines le sont plus fréquemment que d'autres. Dans le trio le plus répandu : le genou, la hanche et les mains. À l'inverse, d'autres articulations sont relativement préservées comme les coudes ou les poignets sauf si cette zone a subi un traumatisme. L'arthrose peut également se localiser sur le pied et, plus particulièrement, le gros orteil il s'agit alors d'un halux valgus.

L'alimentation joue un rôle

Vrai et faux. Les études scientifiques ne confirment pas l'impact d'une alimentation spécifique pour soulager l'arthrose ou diminuer les crises. Toutefois, le surpoids jouant un rôle certain, y compris pour des

... Lire la suite sur LePoint.fr