Algérie-Un climatiseur défaillant à l'origine de l'incendie qui a fait 11 morts dans un orphelinat

L'incendie qui a coûté jeudi la vie à onze personnes, dont des enfants, dans un orphelinat proche d'Alger a été provoqué par une étincelle électrique provenant d'un climatiseur, a rapporté vendredi la télévision d'État, citant les services de sécurité nationale.

L'appareil fonctionnait en continu dans une pièce située au premier étage alors que les températures extérieures grimpaient en flèche.

Dix-neuf personnes ont été blessées, dont dix qui ont subi des brûlures, et cinq personnes en situation de handicap ont été évacuées, a indiqué la protection civile.

L'Algérie est en proie à une vague de chaleur intense. Les services d'urgence ont dû éteindre plus de 900 incendies à travers le pays depuis le 8 juillet, selon l'agence de presse officielle APS, citant la Direction générale de la protection civile.

(Rédigé par Eman Abouhassira; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)