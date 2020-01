Algérie : régionalisme, haine, racisme dans le collimateur du législateur

Le 13 janvier dernier, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a instruit son Premier ministre Abdelaziz Djerad pour « élaborer un projet de loi criminalisant toutes formes de racisme, de régionalisme et du discours de la haine dans le pays ». « Cette mesure intervient après avoir constaté une recrudescence du discours de la haine et de l'incitation à la fitna (discorde), notamment à travers les réseaux sociaux », lit-on dans le communiqué de la présidence algérienne, précisant que ce dispositif servira aussi à « faire face à ceux qui exploitent la liberté et le caractère pacifique du hirak (le mouvement populaire contestataire) pour brandir des slogans portant atteinte à la cohésion nationale ». Criminaliser le discours de haine« Avec l'émergence et le développement des réseaux sociaux, le problème du discours de haine est devenu une préoccupation mondiale, d'où le recours de nombreux pays comme l'Angleterre, l'Irlande, le Canada et l'Inde à la mise en place de lois criminalisant des discours de la haine qui attentent à la souveraineté nationale », a expliqué aux médias le responsable du Conseil national des droits de l'homme (instance officielle) Bouzid Lazhari. L'annonce coïncidait avec une affaire qui a enflammé la Toile algérienne. La veille de l'instruction présidentielle, le ministère de la Culture mettait fin aux fonctions de Rabah Drif, directeur de la culture de la wilaya (préfecture) de M'sila (200 km...