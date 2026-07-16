Algérie-Onze morts et 19 blessés dans l'incendie d'un orphelinat près d'Alger

Onze personnes, dont des enfants, sont décédées et 19 autres ont été blessées jeudi matin dans l'incendie d'un orphelinat près d'Alger, ont déclaré les autorités.

Des habitants, ainsi que les équipes d'urgence, se sont précipités vers le bâtiment situé dans le quartier de Mohammadia pour porter secours à ses occupants.

Dix des blessés ont subi des brûlures plus ou moins graves, et les secouristes ont évacué cinq personnes en situation de handicap, a indiqué la protection civile.

Elle n’a donné aucun détail concernant les victimes, leur âge ou la cause possible de l’incendie.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a exprimé ses condoléances dans un message publié sur les réseaux sociaux, indiquant qu’il avait appris "le décès d’enfants et les blessures d’autres personnes à la suite d’un incendie qui s’est déclaré dans un établissement d’accueil pour enfants".

L'Algérie est actuellement en proie à une vague de chaleur.

Les services de la protection civile ont maîtrisé 913 incendies dans tout le pays depuis le 8 juillet, a rapporté mercredi l'agence de presse officielle APS, citant la Direction générale de la protection civile.

(Reportage de l'équipe de Reuters, et Nayera Abdallah et Eman Abouhassira à Dubai; Rédigé par Eman Abouhassira; Version française Rihab Latrache, édité par Sophie Louet)