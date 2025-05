information fournie par So Foot • 05/05/2025 à 12:36

Alexander-Arnold annonce son départ de Liverpool

On s’y attendait, c’est désormais officiel.

Trent Alexander-Arnold et Liverpool, c’est bientôt fini. Vingt ans de fidélité et de centres chirurgicaux qui s’apprêtent à prendre fin . Comme les rumeurs l’annonçaient depuis des mois, le gamin du coin a décidé de faire son baluchon cet été, son contrat se terminant en juin. Et ce lundi, les Reds ont officialisé la nouvelle dans un communiqué.…

EG pour SOFOOT.com