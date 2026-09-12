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Alerte sécheresse "renforcée" pour la Garonne, nouvelles restrictions d'usage de l'eau
information fournie par AFP 12/09/2026 à 12:21
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Photo du niveau de la Garonne dans le centre de Toulouse, le 28 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Photo du niveau de la Garonne dans le centre de Toulouse, le 28 juillet 2026 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

La Garonne a atteint un "seuil d'alerte renforcée" en raison du déficit pluviométrique et des fortes chaleurs, ce qui entraîne de nouvelles mesures de restriction d'usage de l'eau, a annoncé samedi la préfecture de Haute-Garonne dans un communiqué.

Jusqu'alors en niveau 2 (alerte), la Garonne se trouve donc désormais au niveau 3 d'une échelle qui en compte quatre (niveau 4: crise) et est destinée à gérer les prélèvements dans les cours d'eau en fonction de leur débit.

"Le déficit pluviométrique constaté depuis le printemps dernier, conjugué aux fortes chaleurs, maintient (...) les cours d'eau à des niveaux particulièrement bas", souligne la préfecture, précisant qu'"aucune pluie significative n'est attendue dans les prochains jours".

"La ressource en eau disponible pour le soutien d'étiage doit être préservée pour couvrir la totalité de la période de soutien jusqu'à la fin du mois d'octobre", indique la préfecture, alors que le débit de la Garonne est soutenu par des lâchers d'eau depuis des lacs de retenue et ce à des niveaux records depuis début juillet.

Les nouvelles restrictions liées à cette alerte renforcée concernent principalement l'agriculture qui voit l'interdiction d'irrigation des cultures passer de deux jours à 3,5 par semaine sur les terres du bassin de la Garonne.

L'interdiction d'arrosage des potagers dans cette zone est également étendue de 8h à 20h et de minuit à 4h alors qu'elle ne l'était jusqu'à présent que de 13h à 20h.

Pour cette "année de tous les records et tous les excès", les premiers lâchers d'eau visant à soutenir le débit de la Garonne ont eu lieu le 3 juillet, soit une semaine plus tôt que le précédent record, et se poursuivent depuis "sans discontinuer", avait expliqué fin juillet à l'AFP Jean-Michel Fabre, président de l'établissement public Garonne, syndicat de gestion des eaux du fleuve.

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