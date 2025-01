Alerte rouge : Elon Musk veut mettre son nez dans le foot !

Selon son paternel, Elon Musk serait « intéressé » par un rachat de Liverpool. Après Twitter et l’élection américaine, veut-il peser sur le football européen ? Cela serait pour des raisons plus politiques que sportives.

Racisme et homophobie dans les stades, prolifération toujours plus excessive de l’argent, individualisation à l’extrême des joueurs… Vous pensiez que le football ne pouvait pas tomber plus bas ? Voilà qu’Elon Musk pointe le bout de son nez. L’homme d’affaires américain, aussi excentrique que dangereux, serait « intéressé » à l’idée de racheter Liverpool, d’après son père, Errol, et ainsi prêt à conquérir le monde du soccer auquel il ne s’est encore jamais intéressé d’aussi près. Les propriétaires actuels n’ont, pour l’instant, pas l’ambition de céder le club, mais ont-ils déjà fait face à un prétendant qui fait autant dans la démesure que lui ? À l’été 2022, l’Américain avait déjà fait le coup à propos de Manchester United, avant de rétropédaler en évoquant « une blague » . Ses plaisanteries ne font plus rire du tout parce que le monde a trop rapidement découvert la force de frappe de celui qui est devenu l’homme le plus riche de l’histoire avec 348 milliards de dollars.

Fraîchement nommé ministre de l’Efficacité gouvernementale des États-Unis, un poste créé sur-mesure après avoir contribué à la victoire électorale de Donald Trump durant la présidentielle américaine, Elon Musk se rapproche dangereusement de l’Europe. Emmanuel Macron a accusé le milliardaire d’ingérences après que ce dernier a notamment ciblé le Premier ministre britannique, Keir Starmer, et le chancelier allemand Olaf Scholz, tout en soutenant ouvertement l’AfD, parti d’extrême droite d’outre-Rhin, et en s’apprêtant à signer un accord avec Giorgia Meloni, dirigeante du même bord du côté de l’Italie. Le maître du nouveau capitalisme, proche des plus grands conservateurs et réactionnaires mondiaux, peut-il se servir du football pour mener à bien ses projets sociétaux ?…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com