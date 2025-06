Alerte : Nicolas Pallois et Nantes, c'est fini !

Sans foi ni Pallois.

Après respectivement huit et six ans au FC Nantes, Nicolas Pallois (37 ans) et Marcus Coco (28 ans), tous deux en fin de contrat , ne seront pas prolongés chez les Canaris, selon L’Équipe . Avec 243 apparitions en jaune pour le défenseur central et 137 pour le milieu de terrain, cela marque la fin d’une ère en Bretagne .…

TA pour SOFOOT.com