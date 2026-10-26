Aleksandar Vucic concède la défaite aux élections législatives en Serbie

(Actualisé avec détails)

Le dirigeant populiste Aleksandar Vucic a concédé la défaite aux élections législatives, alors que les Serbes se sont massivement rendus aux urnes dimanche pour chasser du pouvoir un président que nombre d'entre eux, à commencer par les étudiants qui ont multiplié les manifestations depuis deux ans, accusent de corruption.

"Il est clair que nous avons perdu les élections. Le Mouvement des étudiants a gagné", a-t-il déclaré.

Quelques minutes après sa prise de parole, des dizaines de milliers de personnes, en liesse, sont descendus dans les rues de Belgrade, des étudiants criant "victoire" et "il est fini".

La victoire de l'opposition estudiantine constitue un profond bouleversement politique dans ce pays des Balkans comptant quelque 6 millions d'habitants.

Elle pourrait également servir de modèle à d'autres mouvements étudiants à travers l'Europe, qui sont descendus dans la rue ces dernières semaines pour protester, parfois violemment, contre la mauvaise qualité de l'enseignement et le manque de perspectives d'avenir.

Aleksandar Vucic a déclaré que le Mouvement des étudiants aurait entre 135 et 140 sièges au Parlement et que son parti en aurait 105, selon les résultats préliminaires.

"Chère Serbie, ce soir la voix du peuple a été entendue", a dit Radomir Sajcic, un professeur de l'université de Belgrade s'exprimant au nom des étudiants depuis leur quartier général.

"Ce soir, nous célébrons la victoire. Demain, nous construirons l'avenir."

TAUX DE PARTICIPATION RECORD

De longues files se sont formées devant les bureaux de vote dans tout le pays, et même Aleksandar Vucic a dû patienter deux heures avant de déposer son bulletin dans l'urne. A 18h00, le taux de participation s'élevait à 67,6%, le plus élevé depuis l'éclatement de la Yougoslavie en 1992.

Aleksandar Vucic avait démissionné de ses fonctions de président le mois dernier après avoir annoncé la tenue d'élections anticipées, dans une tentative visant à prolonger son emprise sur le pouvoir en se présentant à nouveau au poste de Premier ministre.

Depuis son accession au pouvoir en 2014, Aleksandar Vucic avait supervisé une période de développement économique mais il avait également dû faire face à un mécontentement croissant face à ce que ses opposants qualifient de corruption et d'autoritarisme.

Il avaitnotamment été confronté à des manifestations anti-corruption déclenchées par l'effondrement, en novembre 2024, du toit de la gare de la ville de Novi Sad, dans le nord du pays, qui a tué 16 personnes.

(Ivana Sekularac et Edward McAllister; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)