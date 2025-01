Aldo Agroppi, légende du Torino, décède à 80 ans

Le football italien perd une figure. Aldo Agroppi, ancien milieu défensif et voix bien connue des débats télévisés, est décédé ce jeudi à 80 ans, a annoncé le Torino dans un communiqué.

Une légende du Torino

Né à Livourne en 1944, Agroppi a laissé une empreinte indélébile sur le Torino, le club où il a forgé sa légende. Sous le maillot granata, il dispute 278 matchs, remporte deux Coupes d’Italie (1968 et 1971) et s’affirme comme l’un des joueurs les plus respectés de sa génération. « Mon passage sous le maillot grenat a été merveilleux, et je ne regrette pas de ne pas avoir joué pour de plus grands clubs », disait-il, fidèle à ses principes.…

MJ pour SOFOOT.com