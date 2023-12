Alcool : trop d’adolescents en consomment en dépit des risques et des interdictions

Un « appel à l'occasion des fêtes », et une « demande récurrente ». Alors que les Français boivent en moyenne leur premier verre à l'âge de 14 ans, Addictions France et la Ligue contre le cancer alertent ce lundi sur les dangers de la consommation d'alcool chez les adolescents.

Les deux associations ont chacune mené leur enquête, et les chiffres sont éloquents. Quatre parents sur dix déclarent par exemple avoir déjà fait goûter une boisson alcoolisée à leur adolescent, 55 % des Français jugent acceptable que des mineurs consomment de l'alcool à partir de 15 ans et 70 % d'entre eux estiment possible de les laisser boire lors des fêtes de fin d'année.

« C'est un danger, rappelle Bernard Basset, président d'Addictions France et médecin spécialiste en santé publique. On banalise la consommation d'alcool chez les jeunes, alors que ce n'est pas du tout anodin. Les enfants sont habitués dès l'âge de 14 ans à cette norme sociale qui veut que l'on consomme de l'alcool dès que c'est la fête. »

Une banalisation qui se double d'une grande facilité d'accès, malgré l'interdiction de vente d'alcool aux mineurs. Addictions France a ainsi envoyé des clients mystères mineurs tester 42 commerces en Loire-Atlantique. Seul un établissement a refusé de leur fournir de l'alcool.

« Les adolescents peuvent se procurer de l'alcool sans problème et la consommation d'alcool en