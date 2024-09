Alberta Ferretti se retire de la direction créative de sa marque

La styliste italienne Alberta Ferretti, 74 ans, a décidé de quitter son poste de directrice de la création de la marque portant son nom qu'elle avait fondée au début des années 80, a annoncé mardi sa maison mère Aeffe.

Alberta Ferretti, le 18 septembre 2019, à Milan ( AFP / MIGUEL MEDINA )

"Quarante trois ans se sont écoulés depuis mon premier défilé. L'enthousiasme et la passion que je porte à mon travail et à la mode sont inchangés", a assuré Mme Ferretti, citée dans un communiqué.

"Mais je crois qu'à ce stade de ma carrière, c'est un choix juste et conscient d'ouvrir la voie à un nouveau chapitre créatif pour la marque que j'ai fondée et qui continuera à porter mon nom", a-t-elle ajouté.

Alberta Ferretti annoncera le nom de son successeur dans les prochains mois, a précisé le groupe, qui compte parmi ses marques Moschino et Pollini. La créatrice conservera son poste de vice-présidente d'Aeffe.

La collection printemps-été 2025 que la marque a présentée mardi dernier dans le cadre de la semaine de la mode féminine de Milan était la dernière à porter la signature d'Alberta Ferretti.

Connue pour sa mode raffinée et sensuelle, cette créatrice emblématique a notamment conçu cette année les robes aériennes de la mégastar de la pop américaine Taylor Swift pour sa tournée "Eras Tour".

"Je suis heureuse et fière de laisser à ceux qui me succéderont un héritage d'élégance et de féminité", a commenté Alberta Ferretti.