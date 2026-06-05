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Albanie-Larges manifestations contre le projet de complexe hôtelier de Kushner près d'une zone protégée
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:03

par Fatos Bytyci

Des milliers d'Albanais sont de nouveau descendus dans les rues de Tirana jeudi soir pour manifester contre un projet de complexe touristique de luxe prévu par une société du gendre du président américain Donald Trump dans une zone écologiquement sensible.

Le projet à 1,4 milliard d'euros, mené par la société d'investissement de Jared Kushner, Affinity Partners, prévoit la construction d'un large complexe touristique sur une île au large de l'Albanie et sur une portion de littoral non aménagée près de la zone protégée de Vjosa-Narta.

Une grande partie des 2,4 millions d'habitants du pays y est cependant opposée, cette zone abritant des flamants roses, des phoques et des sites de nidification de tortues marines.

Selon les manifestants, le projet affecterait plusieurs centaines d'hectares de plages vierges et des milliers de flamants roses qui nichent et transitent chaque année dans les zones voisines.

Depuis la semaine dernière et l'arrivée de gros engins de chantier sur le site de Vjosa-Narta, de grandes manifestations ont été organisées à Tirana, capitale albanaise.

Celle de jeudi soir, la plus importante à ce jour, a rassemblé des milliers d'Albanais devant le bureau du Premier ministre albanais Edi Rama, qui a donné sa bénédiction au projet.

Brandissant des flamants roses gonflables et scandant "révolution" et "arrêtez le projet", les manifestants ont également appelé à la démission d'Edi Rama.

"L'Albanie n'est pas à vendre. L'Albanie appartient au peuple albanais et c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire ici. Ce ne sont pas quelques politiciens corrompus qui dirigent l'Albanie qui peuvent décider de ce qu'ils peuvent faire de nos biens, du patrimoine albanais, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel", a déclaré Lindita Komani, manifestante.

Face à l'opposition de la population, les promoteurs du projet ont déclaré que leur priorité serait "une gestion responsable et la valorisation de l'environnement".

La ministre albanaise de l'Économie et de l'Innovation, Delina Ibrahimaj, a déclaré jeudi que des études d'impact environnemental étaient en cours d'élaboration pour l'investissement proposé, ajoutant que ce dernier devra se conformer pleinement à la législation environnementale et préserver l'habitat local.

Les directives environnementales européennes et la législation albanaise offrent des garanties juridiques contre les projets susceptibles de nuire à la lagune protégée et aux habitats environnants, a-t-elle déclaré, selon l’agence de presse nationale albanaise ATA.

Jared Kushner, gendre et négociateur de Donald Trump, a annoncé son intention de construire ce complexe touristique en 2024, dans le cadre d'un investissement plus large qui comprenait également un projet dans la capitale serbe, Belgrade. L'année dernière, il a renoncé au projet en Serbie à la suite de manifestations.

(Reportage de Fatos Bytyci ; rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Environnement
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