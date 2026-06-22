Alan Greenspan, président de longue date de la Réserve fédérale américaine, est décédé à l'âge de 100 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec détails et contexte) par Howard Schneider et Jonathan Spicer

Alan Greenspan, salué comme le plus grand président de la Réserve fédérale lors de son départ à la retraite en 2006, mais critiqué pour la grave crise financière qui a suivi à peine deux ans plus tard, est décédé lundi à l’âge de 100 ans, a rapporté NBC News.

Greenspan, qui a exercé une influence considérable sur l’économie américaine pendant son mandat à la tête de la Fed, d’août 1987 à janvier 2006, est décédé à son domicile des suites de complications liées à la maladie de Parkinson, a rapporté NBC, citant son épouse Andrea Mitchell, qui est la correspondante en chef de la chaîne à Washington.

Greenspan a supervisé la deuxième plus longue période d’expansion économique de l’histoire des États-Unis, une décennie de croissance ininterrompue s’étendant de mars 1991 à mars 2001. Sa décision de laisser l’économie suivre son cours – malgré les pressions en faveur d’une hausse des taux d’intérêt face à une menace d’inflation qui ne s’est jamais concrétisée – a contribué à favoriser des années de prospérité aux États-Unis et lui a valu le statut de « maestro » économique, véritable star du rock.

Cette période a été marquée par son jugement prémonitoire selon lequel la forte hausse de la productivité au milieu des années 1990 permettrait de contenir l’inflation.

Son intuition à ce moment-là reste une référence pour les décideurs politiques, et l’ancien président de la Fed , Jerome Powell, l’a citée comme un exemple montrant que le jugement peut parfois surpasser les modèles techniques de l’économie.

Cependant, le sens aigu de la politique monétaire de cet ancien musicien de jazz a par la suite été remis en question, ses détracteurs lui reprochant d’avoir alimenté une série de bulles spéculatives sur les prix des actifs et d’avoir préparé le terrain pour la crise financière de 2007-2009.

“Je pense que la déification dont il a fait l’objet juste avant la crise financière n’a jamais été vraiment méritée, et je pense que les critiques virulentes dont il a fait l’objet après son départ n’étaient pas non plus entièrement justifiées”, a déclaré Stephen Oliner, ancien haut responsable de la Fed.

Greenspan, qui s’est pris de passion pour les mathématiques grâce à son obsession pour les statistiques du baseball, a rapidement été salué pour sa réponse énergique au krach boursier du “lundi noir” de 1987, deux mois seulement après son entrée en fonction.

Il a également guidé l’économie américaine à travers la récession de 1990-1991, la contagion financière asiatique et russe de 1997-1998, l’éclatement de la bulle des valeurs “dot-com” en 2000, ainsi que les répercussions économiques tumultueuses des attentats du 11 septembre 2001.

Au fil du temps, comme l’a détaillé son biographe Sebastian Mallaby, il est devenu un acteur incontournable de la scène politique à Washington, capable d’amener les présidents et les ministres à prendre les décisions qu’il jugeait les meilleures, parfois sans qu’ils se rendent compte de qui tirait les ficelles.

L'ÉCLATEMENT DE LA BULLE

Lors du célèbre rassemblement de la Fed à Jackson Hole en 2005, deux éminents économistes l’ont présenté comme peut-être le plus grand banquier central de tous les temps.

Mais lorsque la bulle immobilière, qui s’était gonflée au cours de ses quatre dernières années au pouvoir, a finalement éclaté, elle a mis à mal sa réputation autrefois exceptionnelle – tout comme l’économie mondiale.

Quels que fussent les mérites de Greenspan à l’époque, ses successeurs ont progressivement orienté la Fed dans une nouvelle direction, en mettant en place des outils de réponse aux crises financières pour faire face à des problèmes auxquels Greenspan n’avait jamais été confronté, tels que les taux d’intérêt nuls, et en passant d’une communication opaque à des discours plus fréquents, à un objectif d’inflation fixe et à des conférences de presse régulières.

Outre les critiques portées à sa politique monétaire, les détracteurs ont fustigé Greenspan, fervent défenseur d’une réglementation allégée des marchés financiers, pour son attitude de non-intervention qui a permis aux banques de prendre des paris désastreux sur le marché immobilier.

Greenspan a par la suite admis avoir été “choqué” de constater qu’il s’était trompé en supposant que l’intérêt personnel des banquiers les dissuaderait de prendre des mesures mettant en péril la survie de leurs propres établissements.

“Ceux d’entre nous qui ont compté sur l’intérêt personnel des établissements de crédit pour protéger les capitaux propres des actionnaires, moi y compris, sont dans un état de stupéfaction et d’incrédulité”, a-t-il déclaré en 2008 devant la commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la réforme gouvernementale.

Mais en matière d’excuses à Washington, celles-ci étaient bien en deçà de ce qu’attendaient ses détracteurs les plus fervents.

Certains économistes ont également estimé que le président, qui n’a jamais caché son appartenance au Parti républicain, avait entaché son indépendance politique en soutenant les baisses d’impôts proposées en 2001 par le président George W. Bush, bien qu’il ait également travaillé en étroite collaboration avec le président démocrate Bill Clinton.

Deuxième président de la Fed ayant exercé le plus longtemps après William McChesney Martin, Greenspan a été nommé pour la première fois par le président Ronald Reagan en 1987, puis reconduit dans ses fonctions par les présidents George H.W. Bush, Bill Clinton et George W. Bush.

Il avait 80 ans lorsqu’il a quitté la Fed en 2006, mais s’est lancé sans encombre dans une nouvelle carrière de consultant et de conseiller au sein de sa propre société, Greenspan Associates, où il offrait, moyennant des honoraires élevés, son analyse de l’évolution future de l’économie.

LE BOOM DES ANNÉES 90

À la Fed, Greenspan a poursuivi sur la lancée de son prédécesseur, Paul Volcker, qui avait mis fin à l’inflation galopante de la fin des années 1970 et du début des années 1980. En effet, au cours de ses dernières années à la banque centrale, Greenspan s’est davantage préoccupé des risques de déflation que d’un retour de l’inflation élevée.

L’expansion économique qui a duré dix ans dans les années 1990 a été alimentée en partie par une formidable hausse des marchés boursiers, dont Greenspan avait laissé entendre en 1996 qu’elle pourrait refléter une “exubérance irrationnelle”. Il est par la suite revenu sur cette remarque, affirmant qu’il ne lui appartenait pas de remettre en cause les décisions des investisseurs.

Greenspan était souvent considéré comme la deuxième personne la plus puissante du pays, après le président, en raison de la capacité de la banque centrale à influencer l’économie par le biais de modifications des taux d’intérêt à court terme.

Pensif, sérieux et discret, il exposait ses points de vue dans des témoignages et des discours énigmatiques qui étaient analysés à l’infini par les experts. Il a un jour confié à un groupe d’économistes qu’il passait beaucoup de temps à craindre d’être trop clair.

“Ce que j’ai appris à la Fed, c’est un nouveau langage appelé le “Fed speak”. On apprend à marmonner de manière très incohérente”, a-t-il déclaré.

Il pouvait s’exprimer de manière si détournée que son épouse, Andrea Mitchell, a déclaré qu’elle “n’avait tout simplement pas compris” les premières fois où il lui avait demandé sa main. Le couple s’est fréquenté pendant 12 ans avant de se marier en avril 1997. Il s’agissait d’un second mariage pour chacun d’eux.

Greenspan a déclaré que c’était dans sa baignoire qu’il réfléchissait le mieux, s’adonnant à des bains qui duraient parfois deux heures, pendant lesquels il lisait des rapports et rédigeait des discours et des déclarations publiques.

LA MUSIQUE AVANT TOUT

Né à New York le 6 mars 1926, Greenspan était l’enfant unique de Rose et Herbert Greenspan. Ses parents ont divorcé alors qu’il était encore jeune et il a été élevé dans un petit appartement du quartier de Washington Heights, à New York, avec sa mère et ses grands-parents.

La musique fut la première passion de Greenspan, qui passa deux ans à la Juilliard School de New York à étudier la clarinette. Il fit brièvement une tournée avec un groupe de swing en tant que saxophoniste avant de se tourner vers des études d’économie à l’université de New York.

Dans sa jeunesse, Greenspan était un ami et un collaborateur de la romancière Ayn Rand, qui prônait la suprématie du libre marché et la recherche du profit dans des ouvrages tels que “La Révolte d'Atlas” et “La Source vive”.

Avant ses années à la Fed, il a présidé le Conseil des conseillers économiques sous la présidence de Gerald Ford dans les années 1970. Il a également dirigé pendant des années un cabinet de conseil en économie appelé Townsend-Greenspan and Co.

Lorsque Greenspan a succédé à Volcker, certains craignaient qu’il ne soit pas à la hauteur de son prédécesseur, un homme à la volonté de fer et au cigare toujours à la bouche.

Mais Greenspan a rapidement prouvé sa valeur en injectant des liquidités sur les marchés financiers pour apaiser le krach boursier d’octobre 1987. Son intervention rapide, aujourd’hui considérée comme un exemple type de la manière de gérer de telles crises, a été saluée pour avoir permis d’éviter une récession.