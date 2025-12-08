 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbags Takata: contre-visite obligatoire pour les véhicules non réparés
information fournie par Boursorama avec AFP 08/12/2025 à 11:26

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, indique lundi le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

"Afin de traiter systématiquement les véhicules faisant l'objet d'une mesure de +stop drive+ toujours en circulation (1,3 million), il a été décidé d'intégrer la vérification des airbags dans les points pouvant faire l'objet d'une contre-visite lors du contrôle technique", indique le ministère dans un communiqué.

"Si le véhicule est équipé d'un airbag Takata classé +stop drive+ (et uniquement dans ce cas), le véhicule sera mis en contre-visite en raison du danger potentiellement mortel qu'il représente ...), le contrôle technique ne pourra être validé qu'après réparation par un garagiste de la marque" et "le véhicule n'aura plus le droit de circuler tant qu'il n'est pas réparé", détaille le ministère.

Cette procédure existe déjà pour les défauts les plus graves, rappelle le ministère, tels que l'absence de freinage ou de rétroviseurs.

"Pour éviter au maximum" cette situation, "le ministère invite tous les propriétaires, s'ils ne l'ont pas déjà fait, à vérifier dès maintenant sur le site du ministère des Transports, sans attendre le contrôle technique, si leur véhicule est soumis à un rappel d'airbag Takata en +stop drive+".

Cette mesure supplémentaire vise à offrir aux conducteurs "une sécurité supplémentaire, en s'assurant qu'ils soient bien informés".

A ce jour, 46 accidents sont attribués à des éclatements d'airbags Takata défectueux sur le territoire français, dont 42 dans les collectivités et départements d'outre-mer, qui ont causé 20 morts (dont 18 en outre-mer) et 25 blessés (dont 24 en outre-mer).

L'entreprise japonaise Takata, aujourd'hui en faillite, est au cœur d'un scandale mondial depuis plus de dix ans. Ses airbags provoquent des explosions mortelles ou engendrant de graves blessures à cause d'un gaz propulseur, le nitrate d'ammonium, qui se dégrade avec le temps, particulièrement dans les climats chauds et humides.

Automobile / Equipementiers

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Syriens célèbrent le premier anniversaire de la chute de l'ancien président Bachar al-Assad à Damas, le 8 décembre 2025 ( AFP / LOUAI BESHARA )
    Un an après la chute d'Assad, appel à l'unité dans une Syrie meurtrie
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:34 

    Des milliers de Syriens sont descendus lundi dans les rues de Damas pour célébrer l'anniversaire de la chute de Bachar al-Assad, leur président les appelant à unir leurs efforts pour rebâtir un pays ravagé par des années de guerre civile. Feux d'artifice, prières ... Lire la suite

  • "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu la reconnaissance de 70 indications géographiques des vins de Bourgogne par la Chine, tout comme une ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée", a déclaré dimanche 7 décembre la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard. ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Vins de Bourgogne : la Chine reconnait 70 indications géographiques protégées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 08.12.2025 12:32 

    Les autorités chinoises ont accepté de reconnaître 70 vins de Bourgogne sous indication géographique protégée (IGP). Il a aussi été acté l’ouverture du marché chinois à la luzerne déshydratée produite en France. "Je veux dire à nos viticulteurs que nous avons obtenu ... Lire la suite

  • Un Robin DR 400 s'apprête à décoller, le 11 février 2002 à Prenois dans la Côte-d'Or ( AFP / CYRIL VILLEMAIN )
    Quatre morts dans le crash d'un avion de tourisme dans les Pyrénées
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:30 

    Un instructeur et ses trois élèves, des étudiants de l’École nationale de l'aviation civile (ENAC), âgés de 18 à 25 ans, sont morts dimanche dans l'Ariège, quand leur appareil, un petit monomoteur, s'est écrasé dans les Pyrénées. Après un appel d'urgence vers 18h00, ... Lire la suite

  • Photo diffusée par l'agence de presse officielle syrienne Sana, le 8 décembre 2025, montrant le président syrien Ahmed al-Chareh s'exprimant lors de la prière à la mosquée des Omeyyades à Damas, à l'occasion de premier anniversaire de la destitution de Bachar al-Assad ( SANA / Handout )
    Syrie: Chareh lance un appel à l'unité un an après la chute d'Assad
    information fournie par AFP 08.12.2025 12:22 

    Le président syrien Ahmed al-Chareh a exhorté lundi, un an après la chute de Bachar al-Assad, son peuple à s'unir pour rebâtir un pays ravagé par des années de guerre civile. "La phase actuelle exige que tous les citoyens unissent leurs efforts pour bâtir une Syrie ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank