Air France-KLM abaisse ses prévisions 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant franco-néerlandais du transport aérien Air France-KLM a abaissé jeudi ses prévisions pour 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient, tablant sur une croissance moindre alors que la facture de kérosène commence à décoller.

Le groupe prévoit une hausse de ses capacités de 2 à 4% cette année, contre 3 à 5% précédemment. L'annonce a été faite à l'occasion des résultats du premier trimestre, saison basse où le groupe a légèrement creusé sa perte nette (+1%) à 252 millions d'euros.

"Si la hausse des prix du carburant ne se reflète pas encore dans les résultats que nous présentons aujourd'hui, elle pèsera sur les prochains trimestres", a justifié le directeur général Benjamin Smith, cité dans un communiqué.

Air France-KLM prévoit de payer 9,3 milliards de dollars son carburant cette année, soit 35% de plus que dans sa précédente estimation, réalisée avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

Le prix du kérosène a plus que doublé dans les semaines ayant suivi les attaques contre l'Iran le 28 février. Le groupe bénéficie de sa politique traditionnelle d'achats anticipés: Air France-KLM a d'ores et déjà un contrat de couverture pour 66% de son carburant de 2026, et 33% de 2027.

Air France, KLM et Transavia sont trois compagnies peu exposées au Moyen-Orient, région où le trafic est perturbé. Le groupe a expliqué avoir "enregistré de très bonnes performances" sur d'autres destinations, "l'Atlantique Nord, l'Amérique centrale et du Sud ainsi que l'Asie".

M. Smith s'est félicité d'"une performance solide, avec une forte progression de la recette unitaire", c'est-à-dire le chiffre d'affaires par passager transporté (3,4% à taux de change constant, contre +0,5% pour le coût unitaire).

Sur le premier trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 4% à 7,48 milliards d'euros, avec 22,3 millions de passagers, soit 2,3% de plus qu'un an auparavant, et un meilleur taux de remplissage des avions (+0,3 point, à 86,3%).