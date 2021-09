Air France entame sa mue avec son premier Airbus A220

Le développement durable se concrétise avec la livraison mercredi à Air France d’un appareil moyen-courrier de nouvelle génération – l’Airbus A220-300 – affichant une consommation (donc une pollution) 20 % inférieure à celle des Airbus A318 et A319 qu’il va remplacer. L’empreinte sonore est, elle, réduite de 34 %. L’avion, le premier d’une commande ferme de 60 appareils (30 en option et 30 autres en droits d’achat), a atterri cette nuit à Roissy-CDG, pour être présenté dans la matinée aux salariés de la compagnie dans un hangar de la zone de maintenance. C’est un événement qui marque le début du renouvellement de la flotte moyen-courrier. La précédente mise à niveau date de 1988 avec l’arrivée de la génération Airbus A320 (et de ses dérivés A318, A319 et A321).

Signée en juillet 2019, la commande a été financée avant la pandémie. Au tarif catalogue de l’A220-300, le contrat Air France est estimé à près de 5 milliards d’euros (mais inférieur à ce montant dans la réalité). Les avions ont été acquis en pleine propriété et seront livrés d’ici à fin 2025. Cinq autres A220 arriveront d’ici à la fin de l’année.

Airbus par alliance

Ces biréacteurs portent le nom d’Airbus, un patronyme acquis par alliance. Il s’agit en effet du Bombardier CSeries de l’avionneur canadien implanté au Québec, également connu pour ses avions d’affaires Canadair. Airbus en a pris le

... Lire la suite sur LePoint.fr