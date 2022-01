Air France : Ben Smith a eu la peau du patron de KLM

Benjamin Smith, le directeur général d’Air France-KLM, a eu la peau de Pieter Elbers, le directeur général et président du directoire de KLM, dirait-on crûment. En termes de gouvernance, il est plus correct d’annoncer que « le conseil d’administration d’Air France-KLM a approuvé la décision du conseil de surveillance de KLM, prise en concertation étroite avec Pieter Elbers, directeur général et président du directoire de KLM, selon laquelle Pieter Elbers n’effectuera pas un troisième mandat », comme l’indique un communiqué du groupe après l’information révélée par La Tribune . Le processus était déjà engagé depuis quelques mois et les chasseurs de têtes étaient lancés à la recherche du dirigeant qui succéderait à Elbers, arrivé en 2014. À ce jour, aucun nom ne circule.

L’issue du conflit ne faisait pas de doute. Les deux hommes ne s’aimaient pas et peinaient même à se serrer la main, comme ce fut le cas en février 2020, lors de la dernière présentation publique des résultats annuels. Les bons chiffres de KLM faisaient tache par rapport aux pertes d’Air France. Elbers symbolisait l’indépendance de KLM alors que Smith considérait la compagnie néerlandaise comme une filiale d’Air France, ce qui, historiquement, n’est pas faux. En 2004, Air France a pris le contrôle de KLM, lui donnant des ailes et un développement mondial. Mais, depuis, l’entreprise batave gagne de l’argent et l’opinion

