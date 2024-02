Aide militaire à l'Ukraine : l'UE devra doubler son effort pour pallier la défaillance des Etats-Unis, selon un institut

Rafah, dans le sud de Gaza, après un bombardement israélien, le 12 février 2024. ( AFP / SAID KHATIB )

Les premiers donateurs à l'Ukraine sont l'UE et ses membres (144,1 milliards), les Etats-Unis (67,7) et le Royaume-Uni (15,7).

A l'Europe de compenser. Ce vendredi 16 février, l'institut de recherche allemand Kiel Institute a averti que l'Union européenne allait devoir doubler son aide militaire à l'Ukraine pour pallier la défaillance des Etats-Unis, dont une nouvelle enveloppe est bloquée depuis des mois au Congrès.

"Il est hautement incertain que les Etats-Unis envoient de l'aide militaire supplémentaire en 2024", estime l'institut, qui recense l'aide militaire, financière et humanitaire promise et livrée à l'Ukraine depuis l'invasion russe le 24 février 2022. Selon ses données, arrêtées au 15 janvier, les Etats-Unis ont envoyé pour 42,2 milliards d'euros d'aide militaire à l'Ukraine entre février 2022 et décembre 2023, soit environ 2 milliards par mois. L'Union européenne a, quant à elle, promis 49,7 milliards d'euros d'aide militaire depuis le début de la guerre, mais seulement 35,2 milliards d'euros ont pour l'heure été alloués à des armes et équipements précis.

"L'Europe va devoir au moins doubler son aide militaire actuelle dans l'hypothèse où il n'y aurait pas d'aide supplémentaire des Etats-Unis", prévient Christoph Trebesch, qui dirige l'équipe du Kiel Institute chargée de suivre l'aide à l'Ukraine. "C'est un défi, mais au bout du compte, c'est une question de volonté politique, ajoute-t-il. Les pays de l'Union européenne sont parmi les plus riches au monde et, à ce jour, ils n'ont même pas dépensé 1% de leur PIB de 2021 pour soutenir l'Ukraine".

Au total, 265,1 milliards d'euros ont été promis à l'Ukraine depuis février 2022, dont 141,3 milliards d'aide financière, 107,5 milliards d'aide militaire et 16,3 milliards d'aide humanitaire. Les premiers donateurs sont l'UE et ses membres (144,1 milliards), les Etats-Unis (67,7) et le Royaume-Uni (15,7). Mais là encore, l'écart est grand entre promesses et sommes effectivement allouées, notamment pour l'Union européenne, qui n'a alloué à ce jour que 77,2 milliards d'euros d'aide. Cet écart s'explique par le fait que les fonds débloqués par l'UE le sont généralement pour plusieurs années.