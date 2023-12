Aide médicale d’État : les propositions chocs du rapport Stefanini-Évin

Le rapport sur l'Aide médicale d'État (AME), remis lundi au gouvernement, est assez décoiffant. S'il ne propose pas de supprimer cette aide accordée aux étrangers en situation illégale, il veut profondément la transformer.



Dans un communiqué publié lundi 4 décembre au matin, le gouvernement écrit que « les propositions formulées par les rapporteurs pourront faire l'objet d'une évolution réglementaire ou législative dans un texte spécifique », mais ce sujet ne sera pas inclus dans la loi « immigration ».

Sur ce thème sensible, le rapport a le mérite de la clarté. « Le dispositif est utile, mais le nombre de ses bénéficiaires est en augmentation constante, de 39 % en sept ans. Ils sont ainsi 439 006 à la mi-2023, contre 316 314 en 2015 et ils seront 466 000 à la fin de l'année, selon les projections », nous détaille Patrick Stefanini, l'un des auteurs du rapport, et « tout laisse à penser que cette augmentation va se poursuivre en 2024 ».

Cela ne va pas sans risques. « L'enjeu de la confiance dans la bonne organisation et le contrôle de l'AME est essentiel à son acceptabilité collective », ajoute le conseiller d'État honoraire, figure de LR.

Actuellement, les droits à l'AME sont accordés au bénéficiaire, mais aussi à ses enfants mineurs, à son