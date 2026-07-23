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Aide aux carburants de 100 euros : les gros rouleurs ont désormais jusqu'à fin août pour formuler leur demande
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 11:44
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( AFP / ALEX MARTIN )

( AFP / ALEX MARTIN )

Depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, les prix des carburants sont en hausse quasi-continue.

Un petit délai supplémentaire. Les gros rouleurs ont désormais jusqu'à fin août, contre fin juillet initialement, pour formuler leur demande d'aide aux carburants d'un montant de 100 euros, a annoncé ce jeudi 23 juillet Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie.

La date limite a été "repoussée jusqu'à fin août pour permettre, dans une situation qui a évolué, encore une fois avec des prix qui ont de nouveau augmenté, de laisser le temps à d'éventuels Français éligibles de faire cette demande", a déclaré Maud Bregeon sur RMC/BFMTV . Les prix des carburants, tous repassés au-dessus de la barre symbolique des 2 euros le litre, affichent une augmentation quasi-continue depuis la reprise des hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran au Moyen-Orient, le 7 juillet.

1,2 million de personnes ont déjà fait leur demande

Cette aide aux gros rouleurs, introduite au printemps et renouvelée mois après mois en raison de la guerre au Moyen-Orient, est réservée aux ménages en dessous d'un certain seuil de revenus et qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Elle a été critiquée dans un rapport parlementaire du député PS Philippe Brun qui l'avait estimée "sous-utilisée" : selon lui "seulement 24% des Français qui pouvaient y prétendre ont eu recours". "Il y a déjà plus d'un million de personnes qui ont eu accès, qui ont eu leur chèque, donc ça fonctionne bien", a estimé ce jeudi le ministre de l'Economie Roland Lescure sur franceinfo.

A ce stade, 1,2 million de personnes ont déjà fait la demande d'aide, dont près de 970.000 ont été envoyées aux bénéficiaires, a ensuite précisé son cabinet. Les deux ministres, ainsi que leur homologue au Commerce Serge Papin, réuniront en début de semaine prochaine les distributeurs de carburants à Bercy, ont-ils également annoncé.

Enfin, concernant le vote du prochain budget, Maud Bregeon n'a pas exclu l'usage du 49.3, mais cela dépendra "du texte" et du "compromis" trouvé à l'issue des débats parlementaires. Le budget "passera peut-être par 49.3, mais un budget qui passe par 49.3, c'est un budget qui passe. En tout cas, il faut qu'il passe", a abondé Roland Lescure.

Budget France
Carburants

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