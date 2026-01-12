 Aller au contenu principal
"Ai", la chimpanzé prodige, est morte à 49 ans
information fournie par AFP 12/01/2026 à 12:36

La chimpanzée prodige Ai, morte à 49 ans, apparaît sur cette photo diffusée 1er mai 2000 par l’Institut de recherche sur les primates de l’université de Kyoto (Japon), en train d'allaiter son premier bébé, Ayumu, à Inuyama ( JIJI PRESS / - )

Ai, une femelle chimpanzé capable de reconnaître plus de 100 caractères chinois et les lettres de l’alphabet latin, est morte à 49 ans, ont annoncé des chercheurs japonais.

Celle dont le nom signifie amour en japonais a participé à des études sur la perception, l’apprentissage et la mémoire qui ont fait progresser notre compréhension de l’intelligence des primates, a rappelé le Centre pour les origines évolutives du comportement humain de l’Université de Kyoto, dans un communiqué.

La primate est morte vendredi d’une défaillance d'organes et de maladies liées à la vieillesse, a expliqué l’université.

Outre la maîtrise des caractères chinois et de l’alphabet, Ai savait aussi identifier les chiffres arabes de zéro à neuf et onze couleurs, avait assuré en 2014 le primatologue Tetsuro Matsuzawa, qui l'a accompagnée.

Lors d'une étude, on a présenté à Ai un écran d’ordinateur affichant le caractère chinois du rose, accompagné d’un carré rose et d’un carré violet. La chimpanzé a correctement choisi le carré rose, a indiqué M. Matsuzawa. Et lorsqu’on lui montrait une pomme, Ai sélectionnait sur l’écran un rectangle, un cercle et un point pour dessiner une "pomme virtuelle", soutient-il.

Ses capacités cognitives ont fait d'elle le sujet de nombreux articles scientifiques, y compris d'études publiées dans la revue Nature, et lui ont valu le surnom de "génie" dans les médias grand public.

La chimpanzé, originaire d’Afrique de l’Ouest, est arrivée à l’université en 1977 et, en 2000, a donné naissance à un fils, Ayumu, dont les aptitudes ont attiré l’attention sur les études concernant la transmission des connaissances entre parents et enfants, a rapporté l’agence Kyodo News.

Les travaux menés avec Ai ont contribué à établir "un cadre expérimental" pour comprendre l’intelligence des chimpanzés, "fournissant une base essentielle pour envisager l’évolution de l’esprit humain", assure le Centre, qui relève qu'"Ai était très curieuse et a participé activement à ces études".

