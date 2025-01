Agriculture : les Républicains présentent une loi pour interdire l'importation des produits qui ne respectent pas les normes européennes

"Nous demandons à nos agriculteurs d'être les plus vertueux de la planète et nous sommes un pays passoire qui ne regarde pas ce qu'il importe", a dénoncé l'auteur de la proposition de loi.

( AFP / JOEL SAGET )

Il faut "changer de braquet" et interdire l'importation, et non plus la vente, de produits agricoles ne respectant pas les normes imposées en France aux agriculteurs. C'est l'objectif d'une proposition de loi qui sera débattue à l'Assemblée nationale début février, a indiqué dimanche 12 janvier à l' AFP son auteur le député LR Antoine Vermorel-Marques.

Ce texte, qui entend instaurer des clauses miroirs plus efficaces en matière agricole, doit être défendu à l'occasion de la journée réservée aux textes des Républicains dans l'hémicycle le 6 février. La loi actuelle prévoit déjà l'interdiction de produits agricoles ne respectant pas les normes européennes minimum, mais elle cible les vendeurs.

"Nous proposons (...) de changer de braquet et de cibler les importateurs. (Ce sont) eux qui connaissent le mieux les produits qu'ils font venir chez nous . C'est à eux d'être responsables de leur qualité sanitaire", explique le député dans une interview au Journal du Dimanche .

Sanctions pénales

Un second article prévoit également des sanctions pénales pour les contrevenants, qui "doivent être soumis aux mêmes peines qu'un agriculteur français qui ferait la même chose", soit 6 mois de prison, 150.000 euros d'amende et 10% de son chiffre d'affaires.

Cette proposition de loi "vise simplement à remettre de la réciprocité dans nos échanges", souligne-t-il, ajoutant : "Nous demandons à nos agriculteurs d'être les plus vertueux de la planète et nous sommes un pays passoire qui ne regarde pas ce qu'il importe".

Durant cette journée réservée aux textes des Républicains, les députés se pencheront en premier sur une proposition de loi visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Le groupe présentera des textes visant à prioriser les travailleurs dans l'attribution de logements sociaux ou à plafonner le cumul de prestations sociales en vue de créer une "aide sociale unique".