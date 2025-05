Agressions racistes des hooligans du Club Bruges à Molenbeek

Bons Baisers de Bruges ou Sept Psychopathes , quel titre de film de Martin McDonagh est le plus approprié ?

L’avant-match de la finale de la Coupe de Belgique entre Anderlecht et le Club Bruges a complètement dégénéré. Des hooligans des Bleu et Noir n’étaient visiblement pas venus pour voir leur équipe remporter leur douzième titre dans la compétition, mais plutôt semer la panique à Bruxelles , et plus particulièrement dans le quartier de Molenbeek.…

EL pour SOFOOT.com