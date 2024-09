Aggravation du déficit public, baisse des recettes fiscales : Bercy sonne l'alarme et prévient le prochain gouvernement

Ce nouveau décrochage du déficit, évalué à 16 milliards d'euros sur 2024 est dû, selon Bercy, au surcroît de dépenses des collectivités. Le ministère prévient par ailleurs du risque de recettes inférieures aux prévisions.

Bruno Le Maire, le 20 juin 2024, à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Eric Coquerel et Charles de Courson ont leurs réponses. Après avoir été pressé par les responsables de la Commission des finances de l'Assemblée, le ministère de l'Economie et des finances a dressé le panorama des finances publiques dans un courrier, qui acte l'accélération du dérapage du déficit public.

Plus dynamiques que prévu, les dépenses des collectivités pourraient ainsi aggraver le déficit public de la France de 16 milliards d'euros en 2024, s'est inquiété Bercy lundi 3 septembre, dans une lettre adressée à des parlementaires.

Dans cette missive adressée aux rapporteurs généraux et aux présidents des commissions des Finances des deux assemblées, le ministre démissionnaire des Finances Bruno Le Maire et son ministre démissionnaire délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave s'inquiètent de l'"augmentation extrêmement rapide des dépenses des collectivités". Ce surcroît de dépenses pourrait "dégrader les comptes 2024 de 16 milliards d'euros par rapport" à la trajectoire de déficit envoyée à Bruxelles au printemps. Le déficit pourrait ainsi gonfler à hauteur de 5,6% du PIB, loin de l'objectif initial du gouvernement (5,1%) et de celui du retour au cadre européen (3% en 2027).

Les caisses de l'Etat moins garnies que prévu?

Déjà abaissées de "près de 30 milliards d'euros" au printemps, les prévisions de recettes fiscales pourraient par ailleurs ne pas être atteintes "compte tenu de l'évolution de la composition de la croissance, moins favorable aux recettes fiscales".

Évolution du PIB trimestriel de la France ( AFP / Samuel BARBOSA )

S'agissant des prévisions macroéconomiques, le gouvernement table désormais sur une croissance de 1,1% en 2024, contre 1% anticipé jusqu'ici, en raison d'un "acquis de croissance à mi-année 2024 plus élevé qu'anticipé et une prévision d'accélération de la croissance au 3e trimestre". "Il revient au prochain gouvernement de modifier le cas échéant les éléments préparés, à la fois en matière de recette et de dépense", conclut le document.

Coquerel craint une "conséquence recessive" sur l'économie

Le président de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Coquerel, (LFI) et le rapporteur général du budget, Charles de Courson (Liot), avaient prévenu vendredi par lettre M. Cazenave qu'ils iraient en personne à Bercy consulter des documents budgétaires de 2024 et 2025 si le ministre ne leur envoyait pas d'ici à lundi des "documents de synthèse" permettant de comprendre les travaux en cours.

Eric Coquerel, a réagi dans un communiqué, estimant que "cette politique de baisse des dépenses publiques non seulement ne règle pas la raison première des déficits, causés avant tout par la baisse des recettes, mais en plus, en période de reflux de l'activité économique, aura une conséquence récessive sur l'économie".