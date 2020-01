Afrique : la démocratie garantit-elle le développement ?

Dans les années 1970-1980, la quasi-totalité des pays d'Afrique étaient dirigés par des régimes autocratiques. Sous l'effet des bouleversements mondiaux des années 1990, certains sont devenus démocratiques, d'autres non. Paradoxalement, les pays affichant de bonnes performances démocratiques ne sont pas forcément ceux qui présentent de bonnes performances économiques. Sur la base de notre récente publication dans la revue internationale Oxford Economic Papers, nous proposons des pistes de compréhension de ce phénomène.Pourquoi certains pays africains semblent-ils réussir leur transition démocratique (électorale) et d'autres non ? Notre étude répond à cette question en établissant une relation positive de cause à effet entre, d'une part, le stock d'émigrants d'Afrique subsaharienne dans les pays de l'OCDE durant les années 1970-1980 et, d'autre part, le degré de démocratie dans leurs pays d'origine durant la période contemporaine.Lire aussi Où en est vraiment la démocratie en Afrique ?Spécifiquement, l'étude montre que des diasporas plus importantes ont favorisé l'émergence, dans les pays d'origine, de sociétés civiles indépendantes qui ont ensuite joué un rôle déterminant dans les changements institutionnels et la démocratisation. En revanche, dans les pays présentant une diaspora moins importante et donc une société civile autonome inexistante, l'absence de contre-pouvoirs a permis aux dirigeants politiques en place de...