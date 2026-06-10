Afrique du Sud-Douze morts et neuf blessés lors d'une fusillade à Johannesburg - polic

Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf autres blessées mardi soir quand des hommes armés ont ouvert le feu dans un bidonville de Cleveland, à l'est de Johannesburg, première ville d'Afrique du Sud, a déclaré mercredi la police.

Dans un communiqué, elle précise avoir lancé une chasse à l'homme pour retrouver plus de 10 suspects à la suite de l'attaque survenue dans le bidonville de Jumpers.

Le mobile de cette attaque n'est pas connu, a ajouté la police.

D'après son rapport, les suspects, à bord d'une Toyota Quantum blanche, sont entrés dans le bidonville par deux points d'accès et ont ouvert le feu à plusieurs endroits avant de prendre la fuite dans le même véhicule.

L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 par jour.

(Nilutpal Timsina, Version française Benoit Van Overstraeten)