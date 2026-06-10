 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Afrique du Sud-Douze morts et neuf blessés lors d'une fusillade à Johannesburg - polic
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 11:24

Au moins 12 personnes ont été tuées et neuf autres blessées mardi soir quand des hommes armés ont ouvert le feu dans un bidonville de Cleveland, à l'est de Johannesburg, première ville d'Afrique du Sud, a déclaré mercredi la police.

Dans un communiqué, elle précise avoir lancé une chasse à l'homme pour retrouver plus de 10 suspects à la suite de l'attaque survenue dans le bidonville de Jumpers.

Le mobile de cette attaque n'est pas connu, a ajouté la police.

D'après son rapport, les suspects, à bord d'une Toyota Quantum blanche, sont entrés dans le bidonville par deux points d'accès et ont ouvert le feu à plusieurs endroits avant de prendre la fuite dans le même véhicule.

L'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicides les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 par jour.

(Nilutpal Timsina, Version française Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank