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AFP: léger bénéfice en 2025 malgré une baisse des recettes commerciales
information fournie par Boursorama avec AFP 17/04/2026 à 08:01

( AFP / JOEL SAGET )

( AFP / JOEL SAGET )

L'AFP (Agence France-Presse) a dégagé en 2025 un bénéfice "pour la septième année consécutive", à 100.000 euros, bien que ses recettes commerciales baissent pour la première fois depuis 2018, ce qui a motivé un plan d'économies, a annoncé sa direction jeudi.

La publication de ces résultats intervient trois jours après le rejet d'une motion de défiance soumise aux salariés par les syndicats pour protester contre les réformes prévues par la direction et, plus largement, contre sa gestion.

En 2025, les recettes commerciales de l'agence de presse internationale "ont reculé de 2,2% (-4,5 millions d'euros) par rapport à 2024 à taux de change comparables, pour s'établir à 200,3 millions d'euros", a indiqué la direction dans un communiqué.

"L'Agence a particulièrement souffert des décisions de la nouvelle administration américaine au début 2025, avec l'arrêt de contrats comme Voice of America et celui par Meta du financement de l'activité de fact-checking aux États-Unis", a commenté la direction.

De plus, la somme que l'AFP a reçue de l'Etat français pour compenser les coûts liés à ses missions d'intérêt général s'est élevée à 120 millions d'euros. Cela représente une augmentation d'un million d'euros, "conformément au contrat d'objectifs et de moyens" signé avec l'Etat pour la période 2024-2028.

Au total, "les produits d'exploitation de l'Agence se sont donc établis à 320,3 millions d'euros, en baisse de 1% par rapport à 2024 (-3,4 millions d'euros)", selon la direction.

Dans le même temps, des mesures d'économies de court terme sur les dépenses de fonctionnement "ont permis de limiter la hausse des charges d'exploitation à 1,1% par rapport à 2024, toujours à taux de change comparables".

A plus long terme, un plan d'économies a été annoncé en juin 2025 par le PDG de l'AFP, Fabrice Fries. Le but est d'économiser 10 à 12 millions d'euros par an après 2026, dans un contexte de crise des médias.

La clé de voûte de ce plan est la réforme d'ici à 2028 du système d'expatriation des journalistes, jugé trop coûteux par la direction.

Enfin, "le désendettement de l'Agence se poursuit", a souligné la direction. La dette "est de 14,5 millions d'euros début 2026 et devrait être éteinte fin 2028".

Fondée en 1944, l'AFP est l'une des trois agences mondiales d'information, avec AP et Reuters. Elle emploie 2.600 salariés (dont 1.800 journalistes) de 135 nationalités et fournit de l'information en six langues, en texte, photo, vidéo.

Elle n'est pas une entreprise publique mais n'a pas d'actionnaires, et ses clients parmi lesquels l'Etat français siègent à son conseil d'administration.

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