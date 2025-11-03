Afghanistan-Un séisme de magnitude 6,3 fait au moins 20 morts

(Actualisé avec nouveau bilan, détails, photo et TV à disposition)

Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé l'Afghanistan tôt lundi, faisant au moins 20 morts et plusieurs centaines de blessés et endommageant la célèbre mosquée bleue de Mazar-e Charif, selon les autorités.

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a indiqué que le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 28 km près de cette ville du nord du pays qui compte environ 523.000 habitants.

Au moins 20 personnes ont été tuées et environ 320 blessées, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Sharfat Zaman.

Ce bilan est basé sur les rapports des hôpitaux recueillis lundi matin, a-t-il déclaré.

Le ministère de la Défense des talibans afghans a déclaré que certaines parties des provinces de Balkh et de Samangan étaient les plus touchées par le tremblement de terre.

Selon un communiqué du ministère, les équipes militaires de secours et d'aide d'urgence ont immédiatement atteint la zone et ont commencé les opérations de sauvetage, de transport des blessés et d'aide aux familles touchées.

Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le nombre de morts et de blessés pourrait augmenter à mesure que les équipes de secours atteindraient les villages reculés des provinces les plus touchées.

"Des équipes de santé sont arrivées dans la région et tous les hôpitaux voisins ont été mis en état d'alerte", a-t-il dit dans un communiqué.

L'USGS a émis une alerte orange et a indiqué que "d'importantes victimes sont probables et que la catastrophe est potentiellement étendue".

LA MOSQUÉE BLEUE DE MAZAR-E CHARIF ENDOMMAGÉE

Le tremblement de terre a détruit une partie du lieu saint de Mazar-e Charif, a déclaré le porte-parole de la province de Balkh, Haji Zaid, en référence à la mosquée bleue, édifice construit au 15ème siècle et considéré comme l'un des lieux les plus sacrés d'Afghanistan.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux et authentifiées par Reuters montrent des pierres et des carreaux brisés jonchant la cour de la mosquée, même si la structure principale semble être restée intacte.

Le séisme a provoqué des coupures d'électricité dans tout le pays, y compris dans la capitale Kaboul, a déclaré dans un communiqué le fournisseur national d'électricité Da Afghanistan Breshna Company.

Des vidéos d'opérations de sauvetage de personnes coincées sous les décombres et des images des dégâts ont été partagées sur X. Une vidéo montrait des sauveteurs tirant des décombres ce qui semblait être des cadavres.

Reuters n'a pas pu vérifier les séquences et ces images dans l'immédiat.

L'Afghanistan est particulièrement vulnérable aux tremblements de terre, le pays étant situé sur deux failles actives susceptibles de se rompre.

Plus de 2.200 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées à la suite d'un tremblement de terre et de fortes répliques à la fin du mois d'août.

