Afghanistan-Un séisme de magnitude 6,3 fait au moins 10 morts dans le nord du pays

par Mohammad Yunus Yawar et Angela Christy M

Un tremblement de terre de magnitude 6,3 a frappé le nord de l'Afghanistan tôt lundi, faisant au moins 10 morts et environ 260 blessés, selon les autorités.

L'Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS) a indiqué que le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 28 km près de la ville de Mazar-e Sharif, qui compte environ 523.000 habitants.

"Un total de 150 personnes blessées et sept martyrs ont été signalés et transférés dans des centres de santé depuis ce matin", a déclaré à Reuters Samim Joyanda, porte-parole du département de la Santé de Samangan, une province montagneuse du nord du pays.

Ce bilan est basé sur les rapports des hôpitaux recueillis lundi matin, a-t-il ajouté.

Le ministère de la Défense des talibans afghans a déclaré que certaines parties des provinces de Balkh et de Samangan étaient les plus touchées par le tremblement de terre.

Selon un communiqué du ministère, les équipes militaires de secours et d'aide d'urgence ont immédiatement atteint la zone et ont commencé les opérations de sauvetage, de transport des blessés et d'aide aux familles touchées.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Sharfat Zaman, a déclaré que le nombre de morts et de blessés pourrait augmenter.

"Des équipes de santé sont arrivées dans la région et tous les hôpitaux voisins ont été mis en état d'alerte", a-t-il dit dans un communiqué.

L'USGS a émis une alerte orange et a indiqué que "d'importantes victimes sont probables et que la catastrophe est potentiellement étendue".

UN PAYS VULNÉRABLE AUX TREMBLEMENTS DE TERRE

L'Afghanistan est particulièrement vulnérable aux tremblements de terre, le pays étant situé sur deux failles actives susceptibles de se rompre.

Plus de 2.200 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées à la suite d'un tremblement de terre et de fortes répliques à la fin du mois d'août.

Les événements passés ayant atteint ce niveau d'alerte ont nécessité une réponse au niveau régional ou national, a indiqué l'institut géologique américain

Le tremblement de terre a détruit une partie du lieu saint de Mazar-e Sharif, a déclaré le porte-parole de la province de Balkh, Haji Zaid, en référence à la Mosquée bleue.

Des vidéos d'opérations de sauvetage de personnes coincées sous les décombres et des images des dégâts ont été partagées sur X. Une vidéo montrait des sauveteurs tirant des décombres ce qui semblait être des cadavres.

Reuters n'a pas pu vérifier les séquences et ces images dans l'immédiat.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Angela Christy à Bangalore; rédigé par Ariba Shahid et YP Rajesh ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)