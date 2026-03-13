 Aller au contenu principal
Afghanistan-Le Pakistan bombarde un dépôt de carburant, disent les taliban
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 06:36

(Actualisé avec détails)

Le Pakistan a bombardé le dépôt de carburant de la compagnie aérienne privée Kam Air près de l'aéroport de Kandahar, en Afghanistan, a déclaré vendredi un porte-parole des taliban, Zabihullah Mujahid.

"(Kam Air) fournit du carburant à des compagnie aériennes civiles ainsi qu'aux avions des Nations unies", a dit le porte-parole.

Le Pakistan a également mené d'autres bombardements, notamment à Kaboul. Des femmes et des enfants ont été tués, a indiqué Zabihullah Mujahid, ajoutant que cette agression "ne serait pas laissée sans conséquences".

L'armée pakistanaise n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les combats entre le Pakistan et l'Afghanistan ont éclaté le mois dernier avec des frappes aériennes pakistanaises en Afghanistan qui, selon Islamabad, visaient des bastions militants. L'Afghanistan a qualifié ces frappes de violation de sa souveraineté et a annoncé des opérations de représailles.

(Mohammad Yunus Yawar et Shilpa Jamkhandikar, rédigé par Sakshi Dayal et Christopher Cushing; version française Camille Raynaud)

