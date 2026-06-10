Afghanistan-Des frappes pakistanaises font 13 morts, disent les taliban

(Actualisé avec précisions)

Au moins 13 personnes, dont 11 enfants, ont été tuées après que l'armée pakistanaise a lancé des frappes aériennes contre trois provinces afghanes, a déclaré mercredi Zabihullah Mujahid, porte-parole des taliban.

Au moins quatorze femmes et enfants ont en outre été blessés durant des frappes pakistanaises ayant visé les provinces de Kunar, Khost et Paktika, a-t-il ajouté.

Ni l'armée ni le gouvernement pakistanais n'ont fait de commentaire dans l'immédiat, mais des responsables sécuritaires ont déclaré à Reuters qu'Islamabad avait mené des frappes aériennes contre "des repaires et autres installations des militants pakistanais, qui les utilisent contre le Pakistan".

Islamabad accuse les taliban au pouvoir à Kaboul de laisser l'Afghanistan servir de sanctuaire aux combattants du Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) et du groupe Etat islamique (EI) pour lancer des attaques contre le Pakistan, ce que démentent les taliban. Ces derniers jugent que la lutte des autorités pakistanaises contre les groupes armés relève d'un problème interne au Pakistan.

(Mohammad Yunus Yawar à Kaboul et Mushtaq Ali à Peshawar, rédigé par Hritam Mukherjee; version française Camille Raynaud)