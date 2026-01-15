Affaire Le Scouarnec: plaintes déontologiques contre trois médecins de l'Ordre du Finistère

Des manifestants, devant le palais de justice de Vannes le 19 mai 2025 où se tenait le procès du chirurgien pédocriminel Joël Le Scouarnec, mettent en cause l'ordre des médecins ( AFP / Damien MEYER )

L'association L'Enfant Bleu a annoncé jeudi avoir déposé des plaintes déontologiques contre trois médecins qui, dans le cadre de leurs responsabilités au Conseil de l'Ordre du Finistère, ont laissé exercer le pédocriminel Joël Le Scouarnec malgré une condamnation pour détention d'images pédopornographiques.

L'ex-chirurgien septuagénaire a été condamné en mai 2025 par la cour criminelle du Morbihan à 20 ans de réclusion pour des violences sexuelles sur 298 victimes, la plupart des patients mineurs et en "état d'endormissement" au moment des faits.

Déjà en 2005, il avait été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir téléchargé des images mettant en scène des violences sexuelles commises sur des enfants par des adultes.

Mais Joël Le Scouarnec avait continué à exercer sans encombre au centre hospitalier de Quimperlé (Finistère) et dans différents établissements de l'ouest de la France, multipliant les victimes jusqu'à son arrestation en 2017.

Ni les autorités sanitaires, ni les institutions hospitalières ni les différentes instances de l'Ordre des médecins n'avaient agi pour encadrer sa pratique médicale.

Estimant que "des manquements graves aux obligations déontologiques" ont été commis dans la gestion du dossier Le Scouarnec, l'association L'Enfant Bleu a déposé plainte contre trois médecins ayant exercé des responsabilités au sein du Conseil départemental de l’Ordre des médecins du Finistère (CDOM 29) en 2006, explique à l'AFP son avocat, Me Jean-Christophe Boyer.

La condamnation de Joël Le Scouarnec était connue du CDOM, qui a entendu le médecin à ce sujet, ce dernier ayant reconnu les faits.

Pourtant, à la question de savoir si la consultation d'images pornographiques mettant en scène des enfants porte atteinte à la déontologie médicale, le CDOM du Finistère vote non à la quasi unanimité (18 non, une abstention).

L'Ordre décidera de laisser l'administration "gérer".

Avec ses plaintes, L'Enfant Bleu veut "éveiller les consciences", dit Me Boyer.

Lors de l'instruction, "les conseils de l'ordre ont la possibilité de s'associer ou non à la plainte, donc ils vont émettre un avis. On veut prendre le pouls et voir si, au point de vue déontologique, les médecins ont avancé un petit peu dans leur tête depuis vingt ans", insiste-t-il.

L'un des trois médecins visés par la plainte de l'Enfant Bleu étant l'actuel président du CDOM du Finistère, l'affaire sera dépaysée dans une autre région, selon l'avocat.

Dans la foulée du procès Le Scouarnec, le parquet de Lorient a annoncé en juillet 2025 l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour abstentions volontaires d'empêcher des crimes et délits.