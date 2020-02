Affaire Griveaux : la famille d'Alexandra de Taddeo prend la parole

Alexandra de Taddeo est au c?ur du renoncement de Benjamin Griveaux. Vendredi 14 février, ce dernier annonçait son retrait de la course à la mairie de Paris. En cause ? La diffusion sur Internet de vidéos intimes. Rapidement, un artiste russe contestataire, Piotr Pavlenski, a revendiqué être à l'origine de la publication des vidéos incriminées, dénonçant « l'hypocrisie » de Benjamin Griveaux. Il a été placé en garde à vue dans le cadre d'une autre enquête ouverte pour des violences commises le soir du 31 décembre dans un appartement parisien. Elle a été suspendue dimanche pour permettre de l'interroger sur l'affaire Griveaux dans le cadre d'une autre garde à vue. Sa compagne, Alexandra de Taddeo, a également été placée en garde à vue pour « atteinte à l'intimité de la vie privée » et « diffusion sans l'accord de la personne d'images à caractère sexuel ». C'est elle qui aurait été la destinataire des vidéos.Lire aussi Vidéos intimes de Griveaux : y a-t-il encore une vie privée en politique ?Interrogé par France Info, le père de la jeune femme précise que sa fille « n'est pas en rupture familiale ». Cette étudiante sérieuse de 29 ans est, selon lui, « loin d'être une anarchiste ». Les parents d'Alexandra ajoutent que « Piotr Pavlenski n'est pas son petit ami officiel, c'est une connaissance qui a émergé récemment dans sa vie ». Avant d'ajouter : « Ce garçon n'est pas notre tasse de...