Affaire Griveaux : du scandale sexuel à la décision de justice

Le 14 février 2020, Benjamin Griveaux abandonnait la campagne municipale à Paris, après la diffusion de vidéos à caractère sexuel. Près de quatre ans plus tard, le tribunal de Paris rend, mercredi, son jugement concernant l'artiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne Alexandra de Taddeo, soupçonnés d'être à l'origine de leur diffusion. Voici un rappel des moments-clés de l'affaire.

Benjamin Griveaux, ancien porte-parole du gouvernement et candidat de La République en Marche (LREM) à la mairie de Paris, annonce son retrait de la course le 14 février à Paris. ( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Lors d'un procès agité le 28 juin, le parquet a requis six mois d'emprisonnement ferme contre Piotr Pavlenski, 39 ans, et six mois avec sursis contre Alexandra de Taddeo, 32 ans, pour avoir enregistré et diffusé, sans son consentement, des images intimes de l'ancien ténor de la majorité. La longue audience s'est tenue en l'absence de Benjamin Griveaux , 45 ans, qui a abandonné la politique.

Le 12 février 2020 au soir, des vidéos d'un homme se masturbant - dont on ne voit pas le visage, mais attribuées à Benjamin Griveaux, alors candidat LREM (devenue Renaissance) à la mairie de Paris - sont mises en ligne sur le site "Pornopolitique". Le lendemain, elles sont relayées sur les réseaux sociaux. Le scandale éclate et le 14 au matin, dans une déclaration à l' AFP , ce proche d'Emmanuel Macron annonce son retrait de la course à la mairie. Il dénonce des "attaques ignobles" et affirme avoir pour "priorité" sa famille.

Revendication

Piotr Pavlenski, artiste et activiste russe réfugié politique en France, revendique avoir réalisé et diffusé le montage. Les vidéos avaient été adressées à sa compagne, Alexandra de Taddeo, lors d'une brève relation avec l'ancien secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, entre mai et août 2018. Il assure vouloir dénoncer l'"hypocrisie" du candidat, qui a selon lui "utilisé sa famille" et fait "la propagande des valeurs familiales traditionnelles" lors de sa campagne.

Le 15 février, Benjamin Griveaux porte plainte contre X. Une enquête est ouverte. Piotr Pavlenski et Alexandra de Taddeo sont arrêtés le même jour. Des photos et une vidéo montrant l'artiste allongé à plat ventre, les mains entravées par des menottes, sont diffusées la semaine suivante par Paris Match . Ce qui lieu à l'ouverture d'une autre enquête, toujours en cours, notamment pour violation du secret professionnel. Quatre personnes ont été mises en examen, dont la puissante figure de la presse people "Mimi" Marchand.

Six mois ferme requis

Le couple est mis en examen le 18 février 2020 pour "atteinte à l'intimité de la vie privée" et "diffusion sans l'accord de la personne d'un enregistrement" à caractère sexuel. Le 28 juin 2023, ils comparaissent au tribunal de Paris. Le parquet requiert six mois d'emprisonnement ferme à l'encontre de l'artiste et six mois avec sursis contre sa compagne. Décision mercredi.

Dans un dossier distinct, Piotr Pavlenski doit par ailleurs être jugé pour "violence avec arme" lors du réveillon 2020, chez une proche de l'avocat Juan Branco. Piotr Pavlenski a été condamné en 2019 à trois ans de prison, dont un ferme, pour avoir incendié la façade d'une succursale de la Banque de France place de la Bastille à Paris.