Affaire Epstein: l'ex-ministre français Jack Lang contraint à la démission de l'Institut du monde arabe

L'ex-ministre français Jack Lang a finalement présenté samedi sa démission de la présidence de l'Institut du monde arabe (IMA) à Paris, après l'ouverture d'une enquête judiciaire et sous la pression du gouvernement pour ses liens supposés avec le financier américain et criminel sexuel Jeffrey Epstein.

Les services du président Emmanuel Macron avaient demandé à l'ex-ministre socialiste de 86 ans de "penser à l'institution" qu'il dirige, après les révélations des dossiers publiés aux Etats-Unis le 30 février sur l'affaire Epstein. Ils ont dit samedi soir "prendre acte de la démission" de M. Lang.

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, dont le ministère a la tutelle du prestigieux institut, instrument des relations de la France avec le monde arabe, a lui annoncé lancer la procédure de désignation d'une présidence par intérim de l'IMA.

"Je propose de remettre ma démission lors d’un prochain conseil d’administration extraordinaire", a écrit samedi Jack Lang, dans une lettre au ministre des Affaires étrangères consultée par l'AFP, après avoir d'abord exclu de démissionner cette semaine.

Initialement convoqué par le Quai d'Orsay dimanche, M. Lang ne s'y rendra pas, mais a avancé son retour à Paris depuis l'étranger à samedi soir, a précisé à l'AFP son entourage.

Cette ex-figure du Parti socialiste français, ministre de la Culture sous la présidence de François Mitterrand et célèbre pour avoir lancé à travers le monde le concept de la Fête de la musique, avait assuré plus tôt samedi que les accusations portées à son encontre étaient "infondées", dans un communiqué transmis à l'AFP.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre lui, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein, et révèlent des liens d'intérêt avec le financier américain.

Vendredi, le Parquet national financier (PNF) a ouvert une enquête pour "blanchiment de fraude fiscale aggravée" le concernant ainsi que sa fille Caroline.

"Les accusations portées à mon encontre sont inexactes et je le démontrerai", a assuré M. Lang samedi dans son courrier au ministre des Affaires étrangères.

D'après son avocat, Me Laurent Merlet, interrogé samedi sur BFM TV, Jack Lang "est à la fois très triste de quitter une institution muséale qu'il aime beaucoup" mais également "extrêmement combatif et ne laissera pas les calomnies prendre le terrain".

Jack Lang dirigeait l'IMA, une fondation de droit privé créée en 1980, depuis 2013.

L'ex-ministre avait été proposé à ce poste par les autorités françaises, mais c'est le conseil d'administration de l'IMA, composé à parité d'ambassadeurs de pays arabes et de personnalités choisies par le ministère français des Affaires étrangères, qui l'avait formellement désigné et reconduit à sa tête.

- "Extrême gravité" -

Depuis Beyrouth, le ministre français des Affaires étrangères avait souligné vendredi que la priorité était "de garantir le bon fonctionnement et la continuité et l'intégrité de l'Institut du monde arabe".

"Les premiers éléments qui ressortent de ces dossiers (Epstein) sont inédits et d'une extrême gravité" et "exigent un travail d'enquête rigoureux et approfondi", avait-il ajouté.

L'avocat de M. Lang avait rejeté cette semaine l'idée que les documents Epstein prouvent "d'intenses liens d'amitié" entre le criminel sexuel américain et son client.

Jack Lang avait invoqué sa "naïveté" face aux révélations sur ses liens passés avec Epstein, mort en prison en 2019.

Après avoir déclaré lundi "assumer pleinement (ses) liens" passés avec le financier américain, il avait assuré mercredi qu'il ignorait tout du passé criminel de cet homme quand il l'avait rencontré il y a "une quinzaine d'années" par l'entremise du réalisateur Woody Allen.

Sa fille Caroline avait démissionné lundi de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma après les révélations sur une société "offshore" qu'elle avait fondée en 2016 avec l'homme d'affaires américain.

Parmi les documents publiés par les autorités américaines consultés par l'AFP figurent différents échanges éclairant la relation entre les deux hommes. Jack Lang "a personnellement insisté pour que tu viennes à son anniversaire", écrit en 2017 à Jeffrey Epstein l'homme d'affaires Etienne Binant, mécène de l'IMA. "C'est pour le cercle intime uniquement, il ne fait pas ce genre d'invitations à la légère."

"Cher Jeffrey, (...) votre générosité est infinie" aurait écrit lui-même Jack Lang en 2017. "Puis-je encore abuser ?" demande-t-il avant de solliciter le milliardaire pour qu'il le transporte en voiture à une fête organisée par l'Aga Khan hors de Paris.