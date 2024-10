Aéroports européens: trafic de juillet-août en hausse de plus de 5% sur un an

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les aéroports européens ont accueilli plus de 5% de passagers supplémentaires sur un an en juillet et août, leur période de pointe, dépassant les niveaux d'avant la pandémie, a révélé vendredi leur principale organisation.

"Le trafic passagers dans les aéroports européens a augmenté de 5,6% en août par rapport au même mois de l'année dernière, une performance encore meilleure que le mois précédent (+5,1%)", a souligné ACI Europe dans un communiqué.

"Les volumes de passagers ont donc largement dépassé (+2,3%) le niveau d'avant la crise sanitaire en août 2019", selon la même source, après +2,1% en juillet.

En août, "le pic des voyages aériens en Europe", la croissance du trafic sur un an a été stimulée par le trafic international (+7,1%) tandis que les liaisons intérieures sont restées quasi stables (-0,2%) sur un an.

"Les aéroports européens ont accueilli 251,5 millions de passagers en août (...) ce qui est un exploit vu les vents contraires que notre secteur continue à subir", a affirmé le directeur général d'ACI Europe, Olivier Jankovec, cité dans le communiqué.

Il a en particulier mentionné les tensions géopolitiques croissantes, l'augmentation des tarifs des billets d'avion ainsi que les difficultés des chaînes d'approvisionnement et du contrôle aérien.

Les aéroports européens avaient déjà dépassé au premier semestre les niveaux de fréquentation d'avant la pandémie, selon ACI Europe dont les statistiques vont au-delà des limites strictes de l'Europe politique, puisqu'elles incluent la Turquie, Israël, la Russie et même l'Asie centrale, fédérant 500 aéroports dans 55 pays au total.

Dans l'UE augmentée de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Royaume-Uni, le constat d'une reprise très inégale selon les pays est resté valable en août, a noté l'association, pointant des gagnants comme la Pologne, la Grèce, le Portugal et l'Italie, qui ont tous connu des croissances à deux chiffres par rapport au même mois de 2019.

Tendance inverse en revanche pour des pays comme la Finlande (-27,4%), la Suède (-21,2%) et l'Allemagne (-13,4%), des situations liées à la guerre en Ukraine et à des "changements structurels de marché", selon ACI Europe.

Le Royaume-Uni (-0,4%) et la France (-0,9%) ont de leur côté quasiment retrouvé en août leurs volumes de passagers aériens du même mois de 2019, a remarqué l'association.