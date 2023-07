Aéronautique : le marché des pièces de rechange booste les bénéfices de Safran

Le chiffre d'affaires du groupe a grimpé de 28%, à 10,95 milliards d'euros.

(illustration) ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le motoriste et équipementier aéronautique Safran a vu son bénéfice doubler au premier semestre, porté par ses très rémunératrices activités de pièces de rechange pour les moteurs civils, qui bondissent avec le retour du trafic aérien au niveau pré-Covid.

En données ajustées, son bénéfice net ressort à 1,04 milliard d'euros (+95%) entre janvier et juin, selon un communiqué publié jeudi 27 juillet. En données publiées, il s'établit même à 1,86 milliard d'euros, le groupe français amputant dans ses ajustements 948 millions d'euros liés à la dépréciation de la valeur de son portefeuille de dérivés de change. Son chiffre d'affaires a lui grimpé de 28%, à 10,95 milliards d'euros.

Plus de trafic, plus de maintenance

Les revenus ont été tirés par la reprise du trafic aérien mondial, surtout sur les moyen-courriers: les avions volant plus, les compagnies ont davantage besoin de pièces de rechange et d'opérations d'entretien.

Ces services pour moteurs civil ont progressé de 36,5%. Avec les services pour les moteurs d'hélicoptères et moteurs d'avions militaires, ils s'établissent à 3,3 milliards d'euros, soit près du tiers du chiffre d'affaires de Safran.

"De nombreuses nouvelles commandes ont été annoncées depuis le début de l'année et le trafic aérien des court et moyen-courriers est désormais au-dessus de son niveau de 2019, alimentant une forte demande de pièces de rechange et des activités de services", explique le directeur général de Safran Olivier Andriès, cité dans le communiqué.

Les livraisons de moteurs Leap, qui équipent la totalité des Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320, ont atteint 785 exemplaires, 69% de plus que l'an passé. Le motoriste table toujours sur la livraison d'environ 1.700 moteurs en 2023 malgré les "défis persistants de la chaîne d'approvisionnement" à suivre les remontées en cadence imposées par les avionneurs, note M. Andriès.

Au total, les revenus de la division Propulsion ont nettement progressé, de 35,9%, tout comme ceux de l'activité Equipements et Défense (+16,9%) et d'Intérieurs d'avions-cabines, sièges et divertissements à bord (+33,7%). Cette dernière division affiche toutefois une perte opérationnelle courante, notamment liée aux surcoûts de développement de nouveaux sièges d'avions.

L'"excellente performance" de Safran au premier semestre conduit le groupe à ajuster à la hausse certains de ses objectifs financiers pour 2023: il table désormais sur un bénéfice opérationnel courant d'environ 3,1 milliards d'euros, contre environ 3 milliards auparavant et un flux de trésorerie disponible d'au moins 2,7 milliards d'euros, contre au moins 2,5 auparavant.